Рада освободила жителей ОРДЛО от штрафов за поездки на подконтрольную территорию через РФ

Верховная Рада отменила на период карантина из-за эпидемии Covid-19 административную ответственность за нарушение порядка въезда и выезда с оккупированных территорий для жителей этих территорий.

За соответствующий законопроект №5478 проголосовало в первом чтении 290 депутатов, после чего парламент сразу же принял его в целом 292 голосами. Ни один из голосовавших при этом не проголосовал против и не воздержался.

Документ предусматривает дополнение новым пунктом 4-1 раздела II "Заключительные положения" закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни, который Рада приняла в марте 2020 года.

"Установить, что к гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Украины, на период действия карантина, или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда, не применяются меры воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, определенным Кабинетом министров", — гласит она.

Под временно оккупированными территориями в Украине подразумеваются аннексированные Россией АР Крым и Севастополь, а также неподконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей, граничащие с РФ и имеющие погранпереходы с ней, которые зачастую используют жители этих районов для дальнейшем попадания из РФ на подконтрольную Украине территорию в обход КПВВ на линии разграничения.

При этом официально пункты пропуска на границе нынешних самопровозглашенных ДНР и ЛНР с Россией закрыты Украиной с 2014 года, и их пересечение последняя считает админнарушением.

Напомним также, что президент Владимир Зеленский считает, что если не сработает ни один из вариантов прекращения войны на Донбассе, вопрос разрыва связей с отдельными регионами Донецкой и Луганской областей будет вынесен на референдум.