Вопрос полного разрыва связей с ОРДЛО может быть решен на референдуме — Зеленский

В том случае, если не сработает ни один из вариантов прекращения войны на Донбассе, вопрос разрыва связей с отдельными регионами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет вынесен на референдум.

Об этом в интервью телеканалу "1 + 1" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, с Россией, отдельно с Европой и параллельно в любом случае Нормандский формат, будет он работать или нет, если все это не удастся, о "стене" будет голосовать (на референдуме — Delo.ua) народ Украины", — сообщил глава государства.

По словам президента, решение этого вопроса будет крайне сложным.

"О Донбассе, или той или иной "стене" — это точно не популярно, популистски. Это будет сложный вопрос, если мы к этому придем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет", — подчеркнул Зеленский.

Он также уточнил, что "стена" станет полным расторжения отношений с регионом в том или ином виде.

Ранее Зеленский заявлял, что для реинтеграции временно оккупированных регионов Украины понадобится пакет законов о переходном периоде.

Речь идет об амнистии для украинских граждан, "на чьих руках нет крови" и особенных экономических условиях для ОРДЛО.