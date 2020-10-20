Зеленский рассказал о своем видении процесса реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для реинтеграции временно оккупированных регионов Украины понадобится пакет законов о переходном периоде. Речь идет об амнистии для украинских граждан, "на чьих руках нет крови" и особенных экономических условиях для ОРДЛО.

Об этом он заявил во время ежегодного послания президента Верховной Раде Украины.

"Мир на Донбассе и деоккупация Крыма — мои ключевые приоритеты. К сожалению, в повестке дня Нормандского формата никогда не было вопроса Крыма. Но он был, есть и всегда будет в нашей повестке дня. До тех пор, пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары сталкиваются с регулярными преследованиями, мир не должен забыть про Крым", — заявил он.

По его словам, для решения этого вопроса создается формат "Крымская платформа" — координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова.

"Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь успешным международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, в первую очередь — об ответственности, — заявил он, — Амнистия — не про всех и не про избежание ответственности, а про миллионы наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. Им нужен четкий сигнал: не стоит бояться, достойное будущее только с Украиной".

Кроме того, по словам президента, Донецкой и Луганской областей нужны особенные экономические условия: стратегия развития экономики этих областей, которая будет включать налоговые и таможенные преференции, страховка военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам.

При этом, как подчеркнул Зеленским, установление мира на Донбассе не прекратить развитие украинской армии. По его словам, только современные и боеспособные войска будет гарантом дальнейшего мира и залогом безопасности в стране. По его словам, в 2021 году бюджет на армию не снизится и будет по крайней мере таким же, как и в 2020 году — свыше 117 млрд грн.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что режим прекращения огня на Донбассе длится уже 86-й день. За это время Украина потеряла одного военнослужащего, но количество выстрелов на территории военных действий значительно сократилось.