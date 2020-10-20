Зеленский: "Режим тишины" длится 86-й день подряд. Самый долгий за годы войны"

Режим прекращения огня на Донбассе длится уже 86-й день. За это время Украина потеряла одного военнослужащего, но количество выстрелов на территории военных действий значительно сократилось.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного послания Верховной Раде Украины.

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"Мы разблокировали Нормандских процесс, заблокированный с 2016 года. Удалось освободить и вернуть родным 136 наших человек, — заявил он, — 27 июля было объявлено о прекращении огня. Сегодня "режим тишины" длится 86-й день подряд. Самый долгий за годы войны. Идеален ли он? Нет. Есть ли нарушения? Да. Есть ли попытки его сорвать? Безусловно. Но нужно признать: количество выстрелов существенно снизилось. За все эти дни у нас одна боевая потеря", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ЕС, США, Канада, Великобритания Турция и другие международные партнеры продолжают поддерживать Украину, а дипломаты работают над подготовкой следующего Нормандского саммита в Берлине.

"Мы ждем его скорейшего проведения для того, чтобы в Украине наступил желаемый мир. Мы не забываем, что и в Крыму, и на оккупированном Донбассе живут наши граждане и мы должны заботиться о них и бороться за них. Мы восстановили мост и дорогу в Станице Луганской, решили вопрос с питьевой водой на Донбассе, мы строим новые, удобные, современные КПВВ, в частности, и на границе с Крымом. Очень важно, какую Украину видят наши граждане, пересекая временную границу. Мы делаем все, чтобы они видели ее освещенной, заасфальтированной и комфортной. Мы боремся за молодежь на этих территориях, за их ум. С этого года дети из Крыма и ОРДЛО могут поступать во все учреждения высшего образования Украины и учиться там бесплатно", — сказал он.

Кроме того, был запущен украинский канал "Дом", вещающий на Крым и Донбасс, подчеркнул он.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран дал приказ штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня на Донбассе.