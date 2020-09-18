Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь на Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Таран дал приказ штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня на Донбассе.

Сканы документов главный редактор сайта "Цензор.Нет" Юрий Бутусов выложил на своей странице в Facebook.

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В частности, Минобороны приказало штрафовать солдат Вооруженных сил Украины за ответный огонь, а командиров — за неоправданные боевые потери.

Бутусов рассказал, что получил копию приказа от источников на фронте. По его словам, документ запрещает вести ответный огонь по врагу, "если это не объясняется приказом командира и военной необходимостью".

"Но это же бред! Задача открывать огонь по врагу и, тем более, открывать ответный огонь не нуждается в ограничениях дополнительными инструкциями — это обязанность военнослужащего в зоне боевых действий", — возмутился журналист.

Он назвал приказ шагом к предательству и демонстрацией полной профессиональной неадекватности военного руководства и президента Владимира Зеленского.

В свою очередь бывший командир роты Минобороны Артем Василенко объяснил, что этим приказом МОУ №330 регламентируется выплата надбавки за создание безопасных условий. А именно: определяется процент, который получает руководящий состав и рядовой состав за то, что не открывают огонь без разрешения и так далее.

"При этом, надбавку за выполнение задач, или так называемые боевые, никто не отменил. И то — стреляет кто-то или нет, на нее не влияет. То есть: хочешь дополнительно заработать и (а после 17-го очень много в армии заработчан) — сиди на жопе ровно. Не хочешь — делай, как считаешь нужным", — написал он в соцсети.

"Этой "надбавки за тишину" не должно быть. Ею пытаются купить личный состав, чтобы соблюдал перемирие. Но это дело личного состава, это будет выбор того же комбата или комбрига, что для него важнее: десяток тысяч гривень (дополнительно) или защита личного состава", — добавил Василенко.

Вскоре в Министерстве обороны Укарины дали официальное разъяснение по скандальному приказу №330, утверждая, что все выводы и оценки пока преждевременны.

"Министром обороны Украины к приказу было высказано предостережение. Работа над документом продолжается. Его цель: дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Министерством обороны найдены необходимые деньги. Осталось уточнить детали", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе вступил в силу в полночь 27 июля. О нем Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Известно, что за 42 дня его "действия" российские боевики систематически нарушали "тишину" и провоцировали украинских военных, которые огонь в ответ не открывают. Наблюдатели ОБСЕ по состоянию на вечер 3 сентября зафиксировали 908 нарушений режима тишины.

Как сообщалось, 6 сентября боевики РФ нарушили мирные договоренности и осуществили прицельный обстрел украинских позиций. В результате был ранен украинский военный, который устранял последствия пожара на позиции.

В этот же день российские наемники второй раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинской армии в Луганской области, в результате чего один украинский военный погиб. Вооруженные силы Украины открыли огонь в ответ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.