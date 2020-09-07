Украина требует от РФ повлиять на боевиков Донбасса из-за нарушения перемирия — ОП

Украина расценивает обстрелы на Донбассе, как два отдельных случая, и требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Об этом пресс-служба Офиса президента сообщила в комментарии "Укринформу".

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В частности, на Банковой проинформировали, что накануне президент Владимир Зеленский провел специальное совещание по обстрелам так называемых "ЛНР" и "ДНР", из-за которых один украинский военный погиб, а еще один — ранен.

Указано, что "президент крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки" на Донбассе.

В Офисе президента напомнили, что в течение 41 дня режима всеобъемлющего прекращения огня не было ни одной боевой потери среди украинских военных.

"Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", — заверили у Зеленского.

Известно также, что совещание представителей Трехсторонней контактной группы по Донбассу будет собираться и 7 сентября.

Как сообщалось, 6 сентября боевики РФ нарушили мирные договоренности и осуществили прицельный обстрел украинских позиций. В результате был ранен украинский военный, который устранял последствия пожара на позиции.

В этот же день российские наемники второй раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинской армии в Луганской области, в результате чего один украинский военный погиб. Вооруженные силы Украины открыли огонь в ответ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За 42 дня его "действия" российские боевики систематически нарушали "тишину" и провоцировали украинских военных, которые огонь в ответ не открывают. Наблюдатели ОБСЕ по состоянию на вечер 3 сентября зафиксировали 908 нарушений режима тишины.