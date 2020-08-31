Украина не пойдет на полную амнистию боевиков "Л/ДНР" — Разумков о предложении Фокина

Украина не может пойти на полную амнистию прокремлевских террористов из ОРДЛО.

Об этом в понедельник, 31 августа, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя скандальное предложение заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина, сообщает "Новое время".

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По словам спикера парламента, военные преступления, совершаемые на территории Украины пособниками оккупационных сил РФ, подлежать амнистии не могут.

"Полная амнистия… Есть военные преступления, и ни в одном государстве мира это не подлежит амнистии. Это — реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и, я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем", — подчеркнул Разумков.

Ранее Фокин заявил о необходимости предоставить всей территории Донбасса "особый статус" и амнистировать пророссийских террористов.

"Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса", — отметил он.

В свою очередь в партии "Европейская солидарность" призвали отстранить Фокина от занимаемой должности.

Напомним, 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе бывшего премьер-министра Витольда Фокина. Он стал первым заместителем главы делегации — Леонида Кравчука.