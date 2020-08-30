Замглавы делегации в ТКГ Фокин выступил за особый статус для всего Донбасса

Заместитель председателя украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Об этом он сказал в интервью изданию "Страна".

В частности, о своей позиции относительно особого статуса Фокин рассказал, отвечая на вопрос об амнистии боевиков. По его словам, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

"Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса", — заявил Фокин.

Также он отметил, что готов ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации на переговорах в Минске по Донбассу Леонид Кравчук.

"Более того, при наличии конкретных гарантий безопасности (Кравчук) готов поехать со мной на Донбасс. С президентом я не встречался, его мнение мне неизвестно", — сказал Фокин.

Как сообщалось, 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе бывшего премьер-министра Витольда Фокина. Он стал первым заместителем главы делегации — Леонида Кравчука.

Напомним, с 27 июля на Донбассе начал действовать новый режим прекращения огня. В частности, эти договоренности запрещают открывать любой огонь без разрешения руководства. В случае умышленного нарушения режима прекращения огня в отношении военнослужащих Вооруженных Сил могут применять дисциплинарные взыскания.

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Тем временем боевики ежедневно нарушают новый режим "тишины": открывают огонь и инженерно оборудуют свои позиции. В штабе говорят, что провокационные обстрелы не угрожают жизни военных, поэтому огонь в ответ не открывают.

Главным достижением этого перемирия является то, что ни один украинский военный не погиб и не был ранен в бою и во время обстрелов.