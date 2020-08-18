Политика 60 минут назад

Фокин стал замом Кравчука: Зеленский ввел первого премьера в делегацию Украины в ТКГ

Президент назначил Витольда Фокина первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ

Витольд Фокин. Фото: Википедия Витольд Фокин. Фото: Википедия
Витольд Фокин. Фото: Википедия

Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Соответствующий указ №327/2020 глава государства подписал 18 августа 2020 года, сообщает его пресс-служба.

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Согласно документу, Зеленский определил Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

Как известно, Витольд Фокин — первый премьер-министр независимой Украины. Он был главой правительства Совета министров УССР с 1990 года и стал премьером в 1991 году. На этой должности он работал до 1992 года. Сейчас Фокину 87 лет.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук рассказал, что проведение кадровых изменений в украинской делегации Трехсторонней контактной группы было предложением руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Именно ему, по словам экс-президента, принадлежит идея с предложением кандидатуры первого премьера Витольда Фокина.

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Как отметил Кравчук, Фокин родился и жил на Донбассе, поэтому знает, что нужно его жителям.

"Он там родился, там жил, знает ситуацию. Конечно, такой человек нужен, потому что человек должен знать ситуацию там, философию людей, чего они хотят. А мы не можем предлагать варианты Донбассу, не зная, чего они хотят, на какие мы бы могли компромиссы пойти, на какие нет", — пояснил глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ. Кравчук сменил на посту другого бывшего президента — Леонида Кучму, который ушел из ТКГ по собственному желанию.

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