Кравчук назвал первые шаги на переговорах по Донбассу: готов к диалогу с боевиками ОРДЛО

Создание фонда для восстановления и свободная экономическая зона на территории Донбасса. Эти вопросы могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта на Востоке Украины, считает глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, о чем он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, на переговорах необходимо поднять вопрос Будапештского меморандума.

"Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по 5 боеголовок, в целом — больше 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около $300 млрд. И этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и затрат на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют", — сказал первый президент.

Кравчук напомнил, что во время его каденции была создана свободная экономическая зона, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области.

"Потом об этом забыли. Я думаю, сейчас это также надо сделать — не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса", — сказал он.

По мнению Кравчука, для восстановления мира на Донбассе нужно разговаривать с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом вести диалог с ОРДЛО необходимо только в контексте интересов Украины.

Он отметил, что речь идет не о прямых переговорах с главарями "ЛДНР", а с представителями двух областей, которые могут написать свою дорожную карту и согласовать ее с Киевом для дальнейшей реализации на высшем уровне.

"Есть люди, которые могут быть переговорщиками. Скажем, Офис президента подписывает указ о назначении на должность в Минскую группу Фокина. Он и приглашает, и может говорить о том, чего они на самом деле хотят", — пояснил Кравчук.

По его словам, "сейчас идет вопрос о выяснении точных позиций и шагов".

Экс-президент также напомнил, что уже выступал с обращением на одном из телеканалов к представителям ОРДЛО в начале войны на Донбассе, однако ответа не получил.

Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ. Кравчук сменил на посту другого бывшего президента — Леонида Кучму, который ушел из ТКГ по собственному желанию.