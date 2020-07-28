Леонид Кучма покинул работу в Трехсторонней контактной группе по Донбассу

Второй президент Украины Леонид Кучма сложил полномочия главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

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В сообщении отмечается, что действующий президент Владимир Зеленский благодарит Кучму за работу в Минском процессе, но "с уважением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ".

Леонид Кучма, в свою очередь, подчеркнул, что, в случае необходимости, он и дальше готов консультировать представителей власти относительно шагов на пути к достижению мира на Донбассе.

Отметим, что второй раз он возглавил делегацию Украины в ТКГ 3 июня 2019 года.

Ранее участники ТКГ договорились о прекращении огня на Донбассе с 27 июля. Со стороны боевиков также подтвердили, что достигнутые договоренности предусматривают полную и бессрочную "тишину".

Тем не менее, спустя несколько часов после начала действия режима прекращения огня, боевики его нарушили. Как сообщил командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко, в 0:20 — 0:45 27 июля был зафиксирован обстрел подразделений 36-ой отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Он добавил, что около 9 часов утра террористы совершили три выстрела из ручных противотанковых гранатометов, а также установили три мины.

В результате провокации боевиков потерь со стороны объединенных сил не было.