Политика 1 час назад

Зеленский ожидает решения о прекращении огня на Донбассе 22 июля

Президент анонсировал переговоры о новом перемирии в зоне ООС

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Трехсторонняя контактная группа 22 июля может принять решение о прекращении огня на Донбассе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции со своей коллегой из Швейцарии Симоннетой Соммаругой в Киеве.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Я, честно говоря, жду, чтобы завтра было решение о прекращении огня. Это очень важно для Украины, чтобы сохранить как можно больше жизней наших людей", — отметил он.

Зеленский уточнил, что из-за пандемии коронавируса все переговоры в Минском формате идут онлайн.

Известно, что в последнюю неделю боевики "ЛДНР" систематически нарушают режим прекращения огня на Донбассе.

13 июля российские гибридные войска устроили засаду на украинских военных, которые собирались эвакуировать тело погибшего разведчика.

Читайте также:
Россия проводит внезапную проверку войск на границе с Украиной

В результате обстрела был убит медик Николай Илин, еще двое военнослужащих получили ранения.

При этом засаду на военных в белых касках оккупанты устроили, несмотря на достигнутые ранее договоренности.

20 июля погиб еще один украинский военнослужащий в результате вражеского обстрела в районе поселка Шумы.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский, кадры и реформы: зачем президент дразнит Запад
Зеленский, кадры и реформы: зачем президент дразнит Запад
Россия проводит внезапную проверку войск на границе с Украиной
Россия проводит внезапную проверку войск на границе с Украиной
Приватизация "Электротяжмаша" спасет завод от разворовывания и краха, — эксперты
Приватизация "Электротяжмаша" спасет завод от разворовывания и краха, — эксперты
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Лукашенко напуган": почему Беларусь взбунтовалась перед выборами и причем здесь Россия

  3. В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 673 человек, а выздоровели — 760

  4. "МСЛ" больше недели разыскивает победителя розыгрыша, выигравшего джекпот в 3 млн грн

  5. В Луцке террорист захватил автобус с заложниками (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Загрузка...