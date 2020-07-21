Зеленский ожидает решения о прекращении огня на Донбассе 22 июля

Трехсторонняя контактная группа 22 июля может принять решение о прекращении огня на Донбассе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции со своей коллегой из Швейцарии Симоннетой Соммаругой в Киеве.

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"Я, честно говоря, жду, чтобы завтра было решение о прекращении огня. Это очень важно для Украины, чтобы сохранить как можно больше жизней наших людей", — отметил он.

Зеленский уточнил, что из-за пандемии коронавируса все переговоры в Минском формате идут онлайн.

Известно, что в последнюю неделю боевики "ЛДНР" систематически нарушают режим прекращения огня на Донбассе.

13 июля российские гибридные войска устроили засаду на украинских военных, которые собирались эвакуировать тело погибшего разведчика.

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В результате обстрела был убит медик Николай Илин, еще двое военнослужащих получили ранения.

При этом засаду на военных в белых касках оккупанты устроили, несмотря на достигнутые ранее договоренности.

20 июля погиб еще один украинский военнослужащий в результате вражеского обстрела в районе поселка Шумы.