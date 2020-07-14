Общество 1 час назад

Гибель медика на Донбассе имеет признаки военного преступления, — МИД

Украинцы в социальных сетях бунтуют из-за того, что президент и глава правительства до сих пор не отреагировали на произошедшее

Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: 112 Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: 112
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: 112

Министерство иностранных дел Украины считает, что в убийстве военного медика, который попал в засаду боевиков во время эвакуации погибшего военного, есть признаки военного преступления.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы.

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"Убийство 13 июля украинского медика, который оказывал помощь раненому, с юридической точки зрения имеет признаки военного преступления, а с моральной точки зрения это акт варварства. Ответ будет максимально жестким с привлечением всех партнеров Украины. Эта ситуация получит огласку", — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, как передает ТСН, тело военного медика и бойца 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду боевиков во время эвакуации погибшего украинского военного, остаются на поле боя вблизи Зайцевого. Тело бойца, которого должны были эвакуировать, боевики забрали себе. ОБСЕ пытается договориться с боевиками, чтобы забрать тела украинцев. Информации о том, жив ли раненый военнослужащий, нет.

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Отметим, что 13 июля российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, подорвавшегося вблизи Зайцевого. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевое травмирование. По состоянию на вечер 13 июля, тела погибших и раненый воин оставались на месте обстрела. Велись переговоры с СММ ОБСЕ по их эвакуации.

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При этом в соцсетях осуждают тот факт, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль до сих пор никак официально не отреагировали на произошедшее.

Напомним, что ранее Трехсторонняя контактная группа договорилась о беспрепятственном тушении пожаров в Луганской области, новых участках разминирования, а также установке новых КПВВ на Донбассе.

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