Украина рассматривает возможность введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс — вице-премьер

Миротворческая миссия ОБСЕ до сих пор не вводилась ни разу, однако в нынешних условиях не стоит бояться нестандартных решений по Донбассу.

Так объяснил свои слова о возможной миротворческой миссии ОБСЕ на Донбассе вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Главкому".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Возможность ввода миротворческих сил ОБСЕ только предусмотрена документами, которые регулируют деятельность этой организации, но на практике этого никогда не было. Однако мир изменился, и мы живем при новых обстоятельствах, имея ситуацию с гибридной войной. Мир изменился из-за коронавируса, начала агрессии со стороны РФ, на которую никто не рассчитывал в 2014 году, и многого другого. Поэтому не надо бояться думать о поиске новых, нестандартных решений, которые ранее никогда не делались", — сказал он.

По словам Резникова, вариант с введением миротворческой миссии ООН более известен и применялся на практике. Здесь возможны миссии "создания мира" и "поддержания мира".

"Создание мира" — по сути, силовые акции, которые очень маловероятны на тех территориях. А вот "поддержание мира" вполне возможно при условии, если Совбез ООН согласится. Сначала будет направлена оценочная миссия, и после этого принято окончательное решение, потому что это люди, финансы и так далее", — пояснил вице-премьер-министр.

Относительно миротворцев ОБСЕ, то, по словам Резникова, кто может участвовать в такой миссии — это вопрос мандата ОБСЕ.

"Или же тогда надо ставить вопрос — или мы доверяем ОБСЕ в целом, или нет. Если нет, то какой международной институции мы доверяем? Другой нет. Поэтому не надо ничего бояться, надо искать нестандартные решения, иначе мы не выйдем из этого замкнутого круга", — считает он.

Вице-премьер также напомнил, что участниками ОБСЕ являются все страны Европы, в частности, Украина и Россия, и США.

"Среди представителей миссии ОБСЕ, с которыми я сталкиваюсь во время Минского процесса, я не видел ни одного россиянина, равно как и украинца. Потому что это просто было бы нелогично на территории военного вооруженного конфликта с участием РФ на территории Украины", — отметил чиновник.

Читайте также: Посол США поддерживает идею международных сил для разрешения конфликта на Донбассе

Как известно, на данный момент на Донбассе работает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

В 2017 году президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всей территории Донбасса.

В ответ на это глава РФ Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения — "и ни на каких других территориях".

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил, что Украина может вернуться к идее размещения миротворческого контингента ООН на временно оккупированных территориях Донбасса, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны.