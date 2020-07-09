"Обнимаю" и "жму руку": что стоит за записью разговора якобы Порошенко и Путина

9 июля в ходе пресс-конференции внефракционный народный депутат Андрей Деркач опубликовал запись разговора якобы пятого президента Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина. По словам Деркача, запись была сделана 30 апреля 2015 года — через два месяца после окончания боев в Дебальцево. В партии "Европейская солидарность", которую возглавляет Порошенко, запись назвали фейком и "местью Кремля", а пресс-секретарь президента России заявил, что не знает, о чем идет речь.

Тем не менее, это аудио, вне зависимости от его аутентичности, — удар по репутации Петра Порошенко, особенно после того, как он накануне назвал решение суда отказаться от избрания ему меры пресечения в одном из уголовных производств победой, уверены политические эксперты.

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"Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем"

Как сообщил нардеп Андрей Деркач, обнародованная им запись была сделана 30 апреля 2015 года — через два месяца после завершения боев в Дебальцево и подписания вторых Минских соглашений. Нардеп не стал утверждать, что на ней действительно разговор двух президентов — он отметил, что на ней звучат голоса, похожие на Порошенко и Путина.

В ходе разговора якобы Порошенко заявил якобы Путину, что у западных партнеров Украины проект ввода миротворцев на Донбасс "не вызывает энтузиазма" и что он "готов посмотреть и подумать о каких-то экономических перспективах". Также "Порошенко" поздравляет "Путина" с 1 мая, называя его Международным днем солидарности трудящихся.

"Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем", — говорит якобы Порошенко. Его собеседник отвечает, что в России этот день называется праздником весны и труда, на что "Порошенко" отмечает, что это "романтично".

Также "Путин" интересуется успехами "Порошенко" на посту президента, на что его собеседник отвечает, что "справляется" и горд тем, что рейтинг его поддержки и доверия не падает. Прощаются собеседники на теплой ноте: на словах "жмут руку" и "обнимают" друг друга.

В пресс-службе партии "Европейская солидарность", которую возглавляет Петр Порошенко, опубликованную запись назвали фейком и отметили, что за последние годы подобные вещи являются постоянным инструментом российской гибридной войны против Украины и против пятого президента лично, пишет "Интерфакс-Украина".

"Это — месть Кремля за то, что Порошенко как президент и верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля", — заявили в пресс-службе "ЕС".

Кроме того, в партии Порошенко отметили, что Деркач и прокурор Константин Кулик, которые на пресс-конференции опубликовали эту запись — "участники кремлевского плана по отбеливание Путина, снятие с России ответственности за агрессию и переложение ее на Украину".

В Кремле аутентичность записи и разговор в целом комментировать также не стали. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, подобные разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому ему не известно, как их могли записать. Более того, он заявил, что не знает, что это за запись, сообщает "РИА Новости".

Удар по репутации и его последствия

Несмотря на то, что аутентичность записи не установлена, политические эксперты, с которыми разговаривало Delo.ua, допускают, что подобный разговор мог действительно состояться. Как утверждает политолог Владимир Фесенко, телефонные разговоры между двумя президентами происходили не только в 2015 году, но и позже.

По мнению эксперта, вариантов происходящего есть два — либо через Деркача "сливают" информацию, которая может серьезно с моральной точки зрения работать против Порошенко, либо он при помощи таких записей привлекает внимание к себе и материалам, которые он регулярно публикует. Речь идет о заявлениях Деркача о том, что обнародованные им ранее аудиоматериалы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джо Байдена на Порошенко; об имеющихся у него материалах, доказывающих давление на экс-генерального прокурора Виктора Шокина в расследовании производства о компании "Burisma", которой руководил сын Байдена Хантер и других.

"Происходит информационная война. Порошенко бьет по президенту Владимиру Зеленскому, со стороны Зеленского тоже происходят контратаки, причем не обязательно именно "людьми Зеленского, — говорит Фесенко, — Лагерь противников Порошенко показал, что у них тоже есть что предъявить и каким образом ему ответить".

В то же время у Андрея Деркача есть возможности и связи, чтобы получить подобные записи от спецслужб, уверен директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследования (МЦПИ) Игорь Петренко. Эксперты сходятся во мнении: произошедшее — это репутационный удар по Порошенко, особенно на фоне решения Печерского суда 8 июля, которым он отказался рассматривать ходатайство об избрании ему меры пресечения. Несмотря на то, что уголовное разбирательство никуда не делось, пятый президент это решение назвал победой.

"В первую очередь нужно говорить о делах против Порошенко, его заявлении о победе после заседания суда, о заявлениях следователя Государственного бюро расследований Олега Корецкого о давлении. Зная, что есть такой материал, ему сегодня решили сделать такой ответ, чтобы показать его другую сторону", — говорит Петренко.

При этом, по мнению эксперта, нет оснований считать, что за этим обнародованием могут стоять российские спецслужбы, поскольку в нынешнем статусе он для них не особо интересен.

"Его сторонники будут рассказывать, что это "рука Кремля", хотя никакого смысла в этом нет. Здесь больше заинтересованы правоохранительные органы Украины, чтобы немного в политическом и медийном плане погасить ту "волну", которую Порошенко поднял вчера (в связи с судебными заседаниями по избранию ему меры пресечения — Delo.ua)", — считает Петренко.

Более того, эксперты сходятся во мнении: в первую очередь произошедшее — это удар по репутации Порошенко как патриота и врага Путина. Но подобный удар для него скорее будет иметь моральный характер, нежели рейтинговый.

Что же касается уровня поддержки пятого президента, то он вряд ли изменится — "ядерный" электорат Порошенко в подавляющем своем большинстве воспримет любую подобную информацию как "фейк", а его противники получат еще один аргумент в поддержку своей позиции, считают эксперты.

Напомним, что 8 июля Печерский районный суд Киева решил оставить без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения пятому президенту и действующему народному депутату Петру Порошенко из-за завершения досудебного расследования по его делу. Ему вменяют давление на главу Службы внешней разведки (СВР) Егора Божка в 2018 году — якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко. Однако, это лишь одно из производств — в разных статусах Порошенко фигурирует в более 15 уголовных разбирательствах.