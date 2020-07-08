Следователь ГБР заявил о давлении со стороны Венедиктовой по делам Порошенко (ВИДЕО)

Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что Ирина Венедиктова на посту исполняющей обязанности начальника ГБР оказывала на него давление с целью возбуждения уголовных дел против пятого президента Петра Порошенко.

Об этом Корецкий заявил в видеообращении, которое обнародовал адвокат экс-президента Илья Новиков в Facebook.

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"Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят эти люди какие-то непонятные, "харьковские", начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: "Нет состава преступления. Нет! Давайте будем принимать законные решения". А они говорят, что ты "уходи", ибо для тебя нет места", — рассказал Корецкий на видео.

Он также добавил, что готов выйти с публичным заявлением о давлении со стороны Венедиктовой в СМИ.

В свою очередь адвокат Новиков сообщил, что одно из дел против Порошенко — о якобы отмывании $300 млн в результате продажи своего завода "Кузница на Рыбацком" Сергею Тигипко — закрыто за отсутствием состава преступления.

Скан-копию этого решения Новиков выложил в соцсети.

Ранее сам Порошенко заявлял, что против него расследуются 24 уголовных производства (теперь уже на одно меньше), и что якобы за ними стоит Офис президента.

Напомним, 8 июля Печерский районный суд Киева продлил до 10 октября сроки расследования по делу о якобы незаконном назначении первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, где фигурирует Петр Порошенко.

Как сообщалось, украинский олигарх Игорь Коломойский требует от генерального прокурора Ирины Венедиктовой возбудить новое уголовное производство против Порошенко по статье злоупотребление влиянием.