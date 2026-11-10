Разработчик ИИ Claude рассчитывает на оценку в $1 трлн во время исторического выхода на биржу

Американская компания Anthropic, создатель Claude, рассчитывает получить отметку до 1,02 триллиона долларов во время первоначального публичного размещения акций (IPO) в США. Эта сумма оказалась ниже предыдущих ожиданий рынка, что свидетельствует об определенном охлаждении интереса инвесторов к сектору ИИ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

В рамках выхода на биржу разработчик и часть его инвесторов планируют продать 825 миллионов акций по цене от $70 до $78 за штуку, что позволит привлечь до $64,4 миллиарда. Ранее на рынке обсуждалась потенциальная оценка компании в $1,5 трлн., а отдельные инвесторы рассчитывали даже на $2 трлн. В то же время, во время последнего частного раунда финансирование бизнес оценивали в $965 млрд.

Помимо открытых продаж акций, компания привлечет дополнительные $26 миллиардов через механизм частного размещения. Основными стратегическими инвесторами выступили мировые технологические гиганты: Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft и TSMC.

Суммарно предложение акций может принести Anthropic до 90,4 миллиарда долларов. Отдельные члены совета директоров и аффилированные с ними структуры выразили готовность выкупить ценные бумаги на сумму до $303 млн.

Финансовые показатели и риски индустрии

В третьем квартале чистый убыток разработчика сократился, а выручка достигла $16,96 миллиарда, продемонстрировав рост на 47% по сравнению с предыдущим кварталом (тогда прирост составлял 144%). Стремительный подъем обеспечил массовое внедрение модели Claude, в частности ее специализированных версий для медицины, финансов и юриспруденции.

В то же время, компания несет колоссальные инфраструктурные расходы: ее обязательства по аренде будущих вычислительных мощностей у партнеров, в частности Amazon и Google, оценивают почти в $900 миллиардов.

В проспекте эмиссии Anthropic также наметила существенные риски для бизнеса. Среди них — жесткая конкуренция с OpenAI, регуляторные барьеры после уверенной победы Демократической партии на выборах в США, угроза излишка вычислительной инфраструктуры, а также вызовы безопасности. В частности, речь идет о недавних инцидентах с выходом неконтролируемых агентов ИИ из изолированных "песочниц" и рисках использования технологий хакерами.

После размещения акции компании будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером ANT. Организаторами выпуска выступают ведущие инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Напомним, ранее сообщалось, что американская Anthropic, разработчик искусственного интеллекта Claude, подала регистрационное заявление для проведения IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания планирует выйти на Nasdaq под тикером ANT.