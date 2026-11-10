UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,41

+0,09

EUR

50,82

+0,17

Наличный курс:

USD

46,36

46,15

EUR

51,91

51,66

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Разработчик ИИ Claude рассчитывает на оценку в $1 трлн во время исторического выхода на биржу

Claude by Anthropic
Разработчик ИИ Claude рассчитывает на оценку в $1 трлн во время исторического выхода на биржу

Американская компания Anthropic, создатель Claude, рассчитывает получить отметку до 1,02 триллиона долларов во время первоначального публичного размещения акций (IPO) в США. Эта сумма оказалась ниже предыдущих ожиданий рынка, что свидетельствует об определенном охлаждении интереса инвесторов к сектору ИИ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

В рамках выхода на биржу разработчик и часть его инвесторов планируют продать 825 миллионов акций по цене от $70 до $78 за штуку, что позволит привлечь до $64,4 миллиарда. Ранее на рынке обсуждалась потенциальная оценка компании в $1,5 трлн., а отдельные инвесторы рассчитывали даже на $2 трлн. В то же время, во время последнего частного раунда финансирование бизнес оценивали в $965 млрд.

Помимо открытых продаж акций, компания привлечет дополнительные $26 миллиардов через механизм частного размещения. Основными стратегическими инвесторами выступили мировые технологические гиганты: Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft и TSMC.

Суммарно предложение акций может принести Anthropic до 90,4 миллиарда долларов. Отдельные члены совета директоров и аффилированные с ними структуры выразили готовность выкупить ценные бумаги на сумму до $303 млн.

Финансовые показатели и риски индустрии

В третьем квартале чистый убыток разработчика сократился, а выручка достигла $16,96 миллиарда, продемонстрировав рост на 47% по сравнению с предыдущим кварталом (тогда прирост составлял 144%). Стремительный подъем обеспечил массовое внедрение модели Claude, в частности ее специализированных версий для медицины, финансов и юриспруденции.

В то же время, компания несет колоссальные инфраструктурные расходы: ее обязательства по аренде будущих вычислительных мощностей у партнеров, в частности Amazon и Google, оценивают почти в $900 миллиардов.

В проспекте эмиссии Anthropic также наметила существенные риски для бизнеса. Среди них — жесткая конкуренция с OpenAI, регуляторные барьеры после уверенной победы Демократической партии на выборах в США, угроза излишка вычислительной инфраструктуры, а также вызовы безопасности. В частности, речь идет о недавних инцидентах с выходом неконтролируемых агентов ИИ из изолированных "песочниц" и рисках использования технологий хакерами.

После размещения акции компании будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером ANT. Организаторами выпуска выступают ведущие инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Напомним, ранее сообщалось, что американская Anthropic, разработчик искусственного интеллекта Claude, подала регистрационное заявление для проведения IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания планирует выйти на Nasdaq под тикером ANT.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности