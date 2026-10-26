Anthropic официально готовится к выходу на биржу: размещение может стать одним из самых больших в истории

Американская Anthropic, разработчик семейства моделей искусственного интеллекта Claude, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационное заявление по форме S-1 для проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Компания планирует выйти на Nasdaq под тикером ANT.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Anthropic.

Компания планирует разместить обыкновенные акции класса А на Nasdaq Global Select Market.

В то же время, количество акций, которые предложат инвесторам, и ценовой диапазон размещения пока не определены.

Регистрационное заявление уже подано в SEC, однако еще не вступило в силу. До этого момента акции не могут быть проданы, а компания не может принимать предложения от инвесторов по их приобретению.

Anthropic могут оценить в $1,5 трлн

По данным Reuters, часть действующих и потенциальных инвесторов оценивает Anthropic около $1,5 трлн. Еще неделю назад обсуждалась оценка около $2 трлн.

В мае во время последнего большого раунда финансирование Anthropic оценивалось в $965 млрд.

В первом полугодии 2026 года выручка компании составила около $16,3 млрд. В то же время чистый убыток составил $80,7 млрд, значительная часть которого была связана с переоценкой конвертируемых финансовых инструментов.

Ведущими банками размещения стали Goldman Sachs и Morgan Stanley, вместе с ними в IPO привлечены еще около 20 андеррайтеров.

IPO может побить один из самых больших рекордов рынка

Напомним, ранее сообщалось, что Anthropic может превзойти рекорд SpaceX .

SpaceX в июне привлекла $75 млрд во время первоначального размещения, а с учетом дополнительной продажи акций объем сделки достиг $86,2 млрд. Anthropic ранее рассчитывала привлечь сопоставимую или даже большую сумму, однако окончательные параметры ее IPO пока не объявлены.