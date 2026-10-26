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Anthropic официально готовится к выходу на биржу: размещение может стать одним из самых больших в истории
Американская Anthropic, разработчик семейства моделей искусственного интеллекта Claude, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационное заявление по форме S-1 для проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Компания планирует выйти на Nasdaq под тикером ANT.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Anthropic.
Компания планирует разместить обыкновенные акции класса А на Nasdaq Global Select Market.
В то же время, количество акций, которые предложат инвесторам, и ценовой диапазон размещения пока не определены.
Регистрационное заявление уже подано в SEC, однако еще не вступило в силу. До этого момента акции не могут быть проданы, а компания не может принимать предложения от инвесторов по их приобретению.
Anthropic могут оценить в $1,5 трлн
По данным Reuters, часть действующих и потенциальных инвесторов оценивает Anthropic около $1,5 трлн. Еще неделю назад обсуждалась оценка около $2 трлн.
В мае во время последнего большого раунда финансирование Anthropic оценивалось в $965 млрд.
В первом полугодии 2026 года выручка компании составила около $16,3 млрд. В то же время чистый убыток составил $80,7 млрд, значительная часть которого была связана с переоценкой конвертируемых финансовых инструментов.
Ведущими банками размещения стали Goldman Sachs и Morgan Stanley, вместе с ними в IPO привлечены еще около 20 андеррайтеров.
IPO может побить один из самых больших рекордов рынка
Напомним, ранее сообщалось, что Anthropic может превзойти рекорд SpaceX .
SpaceX в июне привлекла $75 млрд во время первоначального размещения, а с учетом дополнительной продажи акций объем сделки достиг $86,2 млрд. Anthropic ранее рассчитывала привлечь сопоставимую или даже большую сумму, однако окончательные параметры ее IPO пока не объявлены.