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Anthropic планирует масштабное соглашение на $45 млрд с облачным провайдером в Nscale

Anthropic
Anthropic планирует масштабное соглашение на $45 млрд с облачным провайдером в Nscale / Anthropic

Компания Anthropic, разработчик ИИ-модели Claude, ведет переговоры с оператором облачных вычислений Nscale по поводу покупки вычислительных мощностей в рамках сделки, стоимость которой может составить около 45 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Переговоры касаются второго здания дата-центрового кампуса Monarch компании Nscale в Западной Виргинии, которое должно обеспечить 460 мегаватт вычислительной мощности с использованием передовых чипов Nvidia Vera Rubin. Кроме того, Anthropic имеет право первого выкупа на запланированное третье здание кампуса.

Ранее компания уже заключила с Nscale соглашения по инфраструктуре на сумму до 44,6 млрд долларов, о чем свидетельствуют регуляторные документы перед запланированным первичным публичным размещением акций (IPO) Nscale.

Стороны могут финализировать новый договор в ближайшие дни, однако обсуждения продолжаются, а детали могут измениться, поскольку Nscale еще предстоит привлечь необходимое финансирование для оплаты поставок чипов.

Дефицит ресурсов и активность Anthropic

В последнее время Nscale сталкивается с трудностями при выполнении контрактов: от подвода электроснабжения и финализации строительства до поиска средств на покупку оборудования. Часть кампуса Monarch ранее планировала арендовать Microsoft, подписавшую письмо о намерениях в марте, однако летом вышла из проекта, что открыло возможность для партнерства с Anthropic.

Anthropic, оцененная в мае в 965 миллиардов долларов и сама ожидающая проведения собственного IPO в ближайшие месяцы, продолжает наращивать вычислительные ресурсы. Среди других крупных договоренностей разработчика — сделки на 50 миллиардов долларов с Fluidstack, на 10 миллиардов Volta Infrastructure Holdings и на 45 миллиардов с компанией SpaceX Илона Маска.

Напомним, ранее сообщалось, что Anthropic отдаст $48 млрд на фонд общественного блага из-за критики опасностей ИИ, передав 5% собственных акций на фоне подготовки к IPO и обеспокоенности общества по безопасности и экономическим последствиям развития технологии.

Автор:
Максим Кольц

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