Выручка создателя Claude подскочила до $16,8 млрд перед крупнейшим IPO в истории

Американский стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic, разрабатываемый моделью Claude, сообщил инвесторам о росте выручки за третий квартал почти на 50% — до 16,8 миллиарда долларов США, а также о сохранении доходности второй квартал подряд на скорректированной основе.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Компания, чья текущая оценка составляет 965 миллиардов долларов, провела закрытую презентацию для инвесторов в Сан-Франциско накануне запланированного на ноябрь первичного публичного размещения акций (IPO), которое может стать самым дорогим в истории.

Доход стартапа вырос с 11,5 миллиарда долларов во втором квартале и 4,8 миллиарда долларов в первом. По оценкам исследовательской фирмы "SemiAnalysis", годовой темп выручки Anthropic достиг примерно 74 миллиардов долларов против 65 миллиардов долларов на конец июля.

Несмотря на стремительную динамику показателей, темпы роста оказались ниже оптимистических прогнозов части инвесторов, ожидавших превышения отметки в 100 миллиардов долларов до конца года.

Финансовые показатели и рыночные вызовы

Руководство компании отметило, что бизнес генерирует положительный денежный поток: в третьем квартале на каждый 1 доллар расходов на вычислительные мощности приходилось 1,70 доллара выручки. Скорректированная операционная маржа составила 11%.

В то же время развитие компании сопровождается рядом сдерживающих факторов:

макроэкономическое давление и высокие процентные ставки, которые могут усложнить реализацию плана инвестировать более 500 миллиардов долларов в инфраструктуру и вычислительные мощности в течение следующего десятилетия;

обострение конкуренции и снижение цен в противостоянии с OpenAI (после выпуска новой модели в июле) и более дешевыми компаниями из Китая;

уменьшение спроса со стороны таких крупных клиентов, как Meta и Microsoft, которые все больше переходят на собственные инструменты искусственного интеллекта;

существенное сокращение в третьем квартале практики дистилляции – обучение посторонних моделей на данных Claude, на которую раньше приходилось от 5% до 7% выручки стартапа.

Безопасность и признание рисков

Генеральный директор Дарио Амодей и финансовый директор Кришна Рао отметили, что текущие параметры доходности могут изменяться на фоне значительных инвестиций в вычислительные ресурсы и биомедицинские исследования.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам безопасности. В ранней версии формы S-1 для выхода на биржу почти треть документа отведена под описание рисков, в частности, возможности непредсказуемого поведения систем. Anthropic прямо предупредил инвесторов, что создаваемая технология может представлять собой экзистенциальную угрозу для человечества.

Напомним, ранее сообщалось, что доходы разработчика Claude выросли в 14 раз, а компания ожидает прибыль второго квартала подряд перед IPO. Стартап стремится развеять опасения инвесторов по поводу быстрого сжигания средств ведущими разработчиками ИИ накануне выхода на публичный рынок.