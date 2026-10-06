Глава Anthropic Дарио Амодей заработал $18 млн в прошлом году перед IPO компании

Соучредитель и генеральный директор компании Anthropic, разработчика искусственного интеллекта Claude, Дарио Амодей заработал в прошлом году 18 млн долларов. Это помещает его в середину списка топ-менеджеров ведущих технологических корпораций по уровню вознаграждения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Согласно документам, Anthropic готовится провести публичное размещение акций (IPO) уже этой осенью, а ее оценка может превысить 2 трлн долларов. Доход Амодея за прошлый год превысил выплаты руководителям Alphabet и Amazon, однако оказался меньше, чем у топ-менеджеров Oracle или Nvidia. Спикер Anthropic отказался от комментариев по поводу этих цифр.

Структура выплат руководству стартапа

Основную часть дохода Дарио Амодея, как и большинства учредителей технокомпаний, составляют акции и опционы, тогда как зарплата формирует лишь небольшую долю капитала:

в июле годовые зарплаты Дарио Амодея и его сестры, президентки компании Даниэлы Амодей, удвоили до 1,4 млн. долларов каждому;

общий пакет Даниэлы Амодей за 2025 год составил 16,4 млн долларов, большая часть которого пришлась на акции и опционы;

в этом году совет директоров дополнительно одобрил предоставление брату и сестре пакета акций с ограничениями (RSU), выплата по которым привязана к их дальнейшей работе в компании и проведению IPO;

финансовый директор Кришна Рао за прошлый год заработал 720 250 долларов (при найме в 2024 году он получил опционы на покупку 1,4 млн акций и реализовал часть из них в 2025 году на 385 285 долларов).

Доходы других техногигантов

Директор по исследованиям компании Equilar Кортни Ю отметила, что выплата в 18 млн долларов выглядит умеренной для бизнеса с отметкой в 2 трлн долларов, однако Амодей имеет еще шестерых соучредителей, поэтому его индивидуальная доля во время IPO может быть меньше, чем у лидеров других IT-гигантов. Для сравнения, по данным AFL-CIO, в прошлом году среднее годовое вознаграждение CEO компаний из индекса S&P 500 выросло на 21% - до 22,8 млн долларов (без учета исключительного пакета акций Илона Маска в Tesla на 158 млрд долларов).

Среди топ-менеджеров сектора ИИ выплаты в 2025 году существенно отличались:

Клейтон Магуйрк (сопредседатель Oracle): получил 627,5 млн. долларов;

Сундарь Пичаи (глава Alphabet): по отчетам заработал 10,9 млн долларов (из которых 8,8 млн пошли на личную безопасность из-за публичного статуса), хотя фактически начисленная выплата с учетом изменения стоимости акций составила 213,9 млн долларов;

Эндрю Ясси (CEO Amazon): получил 2,1 млн долларов по базовому отчету (преимущественно расходы на перелеты и охрану) и 13,2 млн долларов в графе фактических выплат;

Илон Маск (руководитель SpaceX): перед выходом компании на биржу официально заработал лишь 54 080 долларов, однако ему пообещали акции с суперголосующими правами с ограничениями при достижении капитализации в 7,5 трлн долларов и отправке 1 млн человек на Марс.

В документах для IPO также говорится, что Дарио и Даниэла Амодей вместе с другими соучредителями обязались направить 80% своей личной доли акций Anthropic на благотворительность.

Комментируя эту цифру, представитель компании вспомнил эссе Дарио Амодея, в котором он отметил обязанности состоятельных людей помогать в решении проблем от внедрения ИИ и осудил распространенное в технологической индустрии циничное и нигилистическое отношение к благотворительности.

Напомним, ранее сообщалось, что доходы разработчика Claude выросли в 14 раз и он ожидает прибыль второй квартал подряд перед IPO. Американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic сообщил инвесторам, что компания будет прибыльна по итогам текущего квартала. Таким образом, стартап пытается развеять опасения инвесторов относительно быстрого сжигания средств ведущими ИИ-компаниями накануне своего масштабного первичного публичного размещения акций.