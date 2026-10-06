Глава Anthropic Даріо Амодей заробив $18 млн минулого року перед IPO компанії

Співзасновник та генеральний директор компанії Anthropic, розробника штучного інтелекту Claude, Даріо Амодей торік заробив 18 млн доларів. Це поміщає його в середину списку топменеджерів провідних технологічних корпорацій за рівнем винагороди.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Згідно з документами, Anthropic готується провести публічне розміщення акцій (IPO) вже цієї осені, а її оцінка може перевищити 2 трлн доларів. Дохід Амодея за минулий рік перевищив виплати керівникам Alphabet і Amazon, проте виявився меншим, ніж у топменеджерів Oracle чи Nvidia. Речник Anthropic відмовився від коментарів щодо цих цифр.

Структура виплат керівництву стартапу

Основну частину доходу Даріо Амодея, як і більшості засновників технокомпаній, становлять акції та опціони, тоді як зарплата формує лише невелику частку капіталу:

у липні річні зарплати Даріо Амодея та його сестри, президентки компанії Даніели Амодей, подвоїли до 1,4 млн доларів кожному;

загальний пакет Даніели Амодей за 2025 рік склав 16,4 млн доларів, більша частина якого припала на акції та опціони;

цього року рада директорів додатково схвалила надання брату й сестрі пакета акцій з обмеженнями (RSU), виплата за якими прив'язана до їхньої подальшої роботи в компанії та проведення IPO;

фінансовий директор Крішна Рао за минулий рік заробив 720 250 доларів (при наймі у 2024 році він отримав опціони на купівлю 1,4 млн акцій і реалізував частину з них у 2025-му на 385 285 доларів).

Доходи інших техногігантів

Директорка з досліджень компанії Equilar Кортні Ю зауважила, що виплата у 18 млн доларів виглядає помірною для бізнесу з оцінкою у 2 трлн доларів, проте Амодей має ще шістьох співзасновників, тому його індивідуальна частка під час IPO може бути меншою, ніж у лідерів інших IT-гігантів. Для порівняння, за даними AFL-CIO, торік середня річна винагорода CEO компаній з індексу S&P 500 зросла на 21% — до 22,8 млн доларів (без урахування виняткового пакета акцій Ілона Маска в Tesla на 158 млрд доларів).

Серед топменеджерів сектору ШІ виплати у 2025 році суттєво різнилися:

Клейтон Магуйрк (співголова Oracle): отримав 627,5 млн доларів;

Сундар Пічаї (глава Alphabet): за звітами заробив 10,9 млн доларів (з яких 8,8 млн пішли на особисту безпеку через публічний статус), хоча фактично нарахована виплата з урахуванням зміни вартості акцій склала 213,9 млн доларів;

Ендрю Яссі (CEO Amazon): отримав 2,1 млн доларів за базовим звітом (переважно витрати на перельоти та охорону) і 13,2 млн доларів у графі фактичних виплат;

Ілон Маск (керівник SpaceX): перед виходом компанії на біржу офіційно заробив лише 54 080 доларів, проте йому пообіцяли акції з суперголосуючими правами з обмеженнями за умови досягнення капіталізації у 7,5 трлн доларів і відправлення 1 млн людей на Марс.

У документах для IPO також зазначається, що Даріо та Даніела Амодей разом з іншими співзасновниками зобов'язалися спрямувати 80% своєї особистої частки акцій Anthropic на благодійність.

Коментуючи цю цифру, представник компанії згадав цьогорічне есе Даріо Амодея, в якому він наголосив на обов'язку заможних людей допомагати у розв'язанні проблем від упровадження ШІ та засудив поширене в технологічній індустрії цинічне й нігілістичне ставлення до благодійності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доходи розробника Claude зросли у 14 разів, і він очікує прибуток другий квартал поспіль перед IPO. Американський розробник штучного інтелекту Anthropic повідомив інвесторам, що компанія буде прибутковою за підсумками поточного кварталу. Таким чином стартап намагається розвіяти побоювання інвесторів щодо швидкого спалювання коштів провідними ШІ-компаніями напередодні свого масштабного первинного публічного розміщення акцій.