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Anthropic уклала хмарну угоду на $35 млрд із партнером Nvidia

Anthropic
Anthropic уклала хмарну угоду на $35 млрд із партнером Nvidia / Depositphotos

Американський розробник штучного інтелекту Anthropic уклав контракт на надання хмарних обчислювальних потужностей вартістю 35 мільярдів доларів із провайдером Lambda, якого підтримує корпорація Nvidia. Угода спрямована на швидке нарощування обчислювальної інфраструктури для навчання та роботи моделей ШІ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на публікацію Bloomberg.

Обчислювальні ресурси базуватимуться в новому дата-центрі в техаському окрузі Нуесес, спорудженням якого займається інфраструктурна компанія Hut 8, тоді як Nvidia виступатиме головним орендарем об'єкта.

Масштабне просування Anthropic у хмарні технології

Розробник чатбота Claude став одним із найбільших покупців потужностей дата-центрів у світі, уклавши за останні місяці низку багатомільярдних угод:

  • Контракт із Lambda ($35 млрд): спрямований на інтеграцію тисяч чипів від Nvidia, яка продовжує розширювати глобальний доступ до інфраструктури для підвищення попиту на власні процесори;
  • Угода з Nscale ($45 млрд): оренда дата-центру в Західній Вірджинії;
  • Співпраця з іншими гравцями: підписання контрактів із неохмарним провайдером Fluidstack на $50 млрд та зі SpaceX Ілона Маска на $45 млрд.

Паралельно сам провайдер Lambda веде переговори про залучення до $3 млрд інвестицій перед можливим IPO, що може збільшити оцінку компанії до $12 млрд або більше. Торік Lambda також домовилася про партнерство з Microsoft для розгортання десятків тисяч чипів Nvidia.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Anthropic уклала рекордну угоду на $45 млрд для дата-центрів штучного інтелекту. Компанія орендувала потужності в британського провайдера Nscale у Західній Вірджинії.

Автор:
Максим Кольц

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