Anthropic заключила облачную сделку на $35 млрд с партнером Nvidia

Американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic заключил контракт на предоставление облачных вычислительных мощностей стоимостью 35 миллиардов долларов с провайдером Lambda, поддерживаемым корпорацией Nvidia. Соглашение направлено на быстрое наращивание вычислительной инфраструктуры для обучения и работы моделей ИИ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Вычислительные ресурсы будут базироваться на новом дата-центре в техасском округе Нуэсес, сооружением которого занимается инфраструктурная компания Hut 8, тогда как Nvidia будет выступать главным арендатором объекта.

Масштабное продвижение Anthropic в облачные технологии

Разработчик чата Claude стал одним из крупнейших покупателей мощностей дата-центров в мире, заключив за последние месяцы ряд многомиллиардных сделок:

Контракт с Lambda ($35 млрд): направлен на интеграцию тысяч чипов от Nvidia, которая продолжает расширять глобальный доступ к инфраструктуре для повышения спроса на процессоры;

Соглашение по Nscale ($45 млрд): аренда дата-центра в Западной Виргинии;

Сотрудничество с другими игроками: подписание контрактов с необлачным провайдером Fluidstack на $50 млрд и со SpaceX Илона Маска на $45 млрд.

Параллельно сам провайдер Lambda ведет переговоры о привлечении до $3 млрд инвестиций перед возможным IPO, что может увеличить оценку компании до $12 млрд или больше. В прошлом году Lambda также договорилась о партнерстве с Microsoft для развертывания десятков тысяч чипов Nvidia.

Напомним, ранее сообщалось, что Anthropic заключила рекордное соглашение на $45 млрд для дата-центров искусственного интеллекта. Компания арендовала мощности у британского провайдера в Nscale в Западной Виргинии.