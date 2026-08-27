Anthropic заключила рекордное соглашение на $45 млрд для дата-центров искусственного интеллекта

Американская компания Anthropic, создатель чата Claude, заключила шестилетнее соглашение с британским облачным стартапом Nscale на сумму около $45 млрд для аренды вычислительных мощностей в новом дата-центре в Западной Виргинии, США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

Контракт стал очередным шагом компании в формировании масштабной инфраструктуры для обучения и работы ИИ-моделей на фоне стремительного роста спроса перед запланированным на эту осень первоначальным публичным размещением акций (IPO).

По условиям договоренностей, Anthropic получит доступ к 460 МВт вычислительных мощностей на базе процессоров нового поколения Nvidia Vera Rubin, как только они будут введены в эксплуатацию в конце следующего года.

Глобальные инвестиции Anthropic в мощности

Разработчик Claude активно наращивает аренду серверных ресурсов:

подписаны соглашения по вычислительным мощностям с Amazon и SpaceX;

привлечены десятки миллиардов долларов инвестиций для развития инфраструктуры;

согласовано обязательство арендовать ИИ-чипы Google на сумму свыше $150 млрд в специализированных центрах обработки данных;

продолжаются предварительные переговоры с Meta по аренде ее мощностей в рамках многомиллиардного контракта.

Масштабный проект Nscale и подготовка к выходу на биржу

Стартап Nscale также готовится к собственному IPO, которое может произойти в ближайшее время. В марте компания привлекла $2 млрд при оценке бизнеса в $14,6 млрд от норвежской энергетической группы Aker, фонда 8090 Industries, а также при поддержке Nvidia, Dell и Nokia. В совет директоров Nscale входят бывший вице-премьер-министр Великобритании Ник Клегг и эксдиректор Meta Шерил Сэндберг.

Компания ведет строительство дата-центра мощностью 1,35 ГВт в округе Мэйсон, Западная Вирджиния, рядом с которым строят газовую электростанцию на 2 ГВт.

Общая стоимость проекта оценивается в $69 млрд. По данным отчета консалтинговой компании EY, запуск комплекса создаст 2090 рабочих мест и будет ежегодно обеспечивать $395 млн взноса в валовой внутренний продукт округа (36% общего объема экономики региона). Кроме того, Nscale строит кампус дата центров в Норвегии, мощностями которого планирует пользоваться OpenAI.

Напомним, создатель Claude рассчитывает повторить или превзойти рекордный размер IPO SpaceX. Компания ожидает масштабного привлечения инвестиций при выходе на фондовый рынок.