Автор Claude рассчитывает повторить или превзойти рекордный размер IPO компании SpaceX.

Американская компания Anthropic, разрабатывающая семейство моделей искусственного интеллекта Claude, рассчитывает привлечь при своем выходе на биржу сумму, которая сравнится или превысит рекордный показатель первичного публичного размещения (IPO) компании SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Компания финализирует финансовые расчеты и готовится подать публичную заявку на проведение масштабного размещения акций уже в конце августа. Окончательные параметры и объемы сделки могут измениться во время закрытых консультаций с инвесторами.

Ранее SpaceX привлекла во время стартовых продаж $75 млрд, а с учетом опциона доразмещения итоговая сумма достигла $86,2 млрд, став крупнейшим дебютом в истории фондового рынка.

Оценка стоимости, финансовые показатели и банки-андеррайтеры

В мае 2026 года пятилетняя компания привлекла $65 млрд инвестиций за оценки бизнеса в $965 млрд, опередив главного конкурента OpenAI, чья оценка в марте составила $852 млрд после привлечения $122 млрд:

Динамика выручки: во втором квартале предыдущий доход Anthropic превысил $11,5 млрд против $787 млн за аналогичный период 2025 года, а прогнозируемый годовой темп доходов (run rate) в конце июля составил $65 млрд.

Чистые убытки: несмотря на положительную скорректированную операционную прибыль во втором квартале, чистый убыток компании в 2025 году составил почти $42 млрд, что в пять раз превысил показатель предыдущего года ($8,3 млрд).

Расходы на вычисление: разработка передовых моделей требует колоссальных мощностей; В частности, Anthropic заключила трехлетнее соглашение с дата-центрами SpaceX на десятки миллиардов долларов.

Подготовка финансирования: перед выходом на открытый рынок стартап финализует возобновляемую кредитную линию на сумму более $10 млрд. Андеррайтерами размещения являются инвестиционные гиганты Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Корпоративный контроль и рекорды рынка США

Anthropic планирует провести листинг раньше OpenAI, перенесшей дебют на 2027 год. Обе компании уже подали конфиденциальные документы регулятору.

Руководство стартапа рассматривает выпуск акций с правом суперголоса, чтобы сохранить контроль над соучредителем и генеральным директором Дарио Амодеи (владеет около 2% капитала) и его партнерами.

Если объем листинга Anthropic превысит показатели SpaceX, 2026 станет самым успешным в истории рынка IPO в США, где новые эмитенты уже привлекли $160,6 млрд.

Напомним, Anthropic опередила OpenAI по темпам роста доходов. Годовой темп выручки компании достиг $65 млрд в преддверии осеннего выхода на биржу.