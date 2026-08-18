- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Anthropic обгоняет OpenAI: темп выручки компании достиг $65 млрд накануне выхода на биржу
Компания-разработчик искусственного интеллекта Anthropic по итогам июля вышла на годовой темп доходов более чем в $65 млрд, увеличив этот показатель в 7 раз по сравнению с концом 2025 года. Стремительный финансовый рост и достижение рыночной оценки в $965 млрд позволили создателю Claude опередить своего главного конкурента OpenAI. В настоящее время компания готовится к масштабному IPO, которое может состояться уже этой осенью.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.
Эти данные Anthropic предоставила инвесторам в рамках регулярного внутреннего отчета, подтвердив статус одного из самых быстрорастущих технологических гигантов мира.
Рост оценки и динамика доходов
Создатель систем Claude и Fable демонстрирует рекордные темпы наращивания рыночной стоимости и выручки:
- Рыночная оценка: после инвестиционного раунда в мае оценка Anthropic достигла $965 млрд, что сделало ее одной из крупнейших частных компаний мира и позволило впервые опередить капитализацию OpenAI.
- Динамика годового темпа: показатель годовой выручки вырос с $9 млрд в конце 2025 года до $47 млрд в мае и достиг $65 млрд по итогам июля. Для сравнения, аналогичный показатель OpenAI недавно превысил $40 млрд.
- Подготовка к размещению: над конфиденциальной заявкой на биржевой листинг компания сотрудничает с ведущими инвестбанками – Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
Привлечение капитала через открытый рынок необходимо компании для сохранения технологического лидерства и финансирования разработки передовых моделей в условиях конкуренции не только OpenAI, но и китайской компанией DeepSeek, которая также готовится к IPO.
Напомним, ранее сообщалось, что разработчик Claude увеличил выручку в 14 раз и готовится к выходу на биржу. За второй квартал компания получила более $11,5 млрд предварительной выручки и вышла на положительную скорректированную операционную прибыль.