Разработчик Claude увеличил выручку в 14 раз и готовится к выходу на биржу

Компания-разработчик искусственного интеллекта Anthropic сообщила потенциальным инвесторам, что ее выручка во втором квартале 2026 года выросла по меньшей мере в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предыдущий показатель составил более $11,5 млрд. против $787 млн. в прошлом году и $4,73 млрд. в первом квартале 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Помимо стремительного роста доходов, создатель чата Claude продемонстрировал положительную скорректированную операционную прибыль за второй квартал.

Финансовые показатели и конкуренция с OpenAI

Стремительный финансовый подъем компании обусловлен массовым переходом корпоративных пользователей и IT-специалистов на ее программные решения, в частности для написания и оптимизации кода:

Годовой темп доходов: в мае годовой эквивалент выручки Anthropic превысил $47 млрд, тогда как аналогичный показатель главного конкурента OpenAI оценивается более чем в $40 млрд.

Подготовка к IPO: компания проводит непубличные встречи с инвесторами и подала конфиденциальную заявку на публичное размещение акций, сотрудничая с инвестбанками Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Привлечение капитала: выход на биржу уже осенью позволит Anthropic привлечь финансирование раньше своих основных соперников — американскую OpenAI и китайскую DeepSeek, также готовящуюся к размещению акций.

По данным рынка, спрос на размещение компаний сектора ИИ активизировал фондовые площадки: с начала года объем IPO достиг $256,4 млрд, что является самым высоким показателем с 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Anthropic заключила соглашение свыше $9 млрд с Riot Platforms. Контракт на сумму $9,1 млрд. направлен на аренду вычислительных мощностей дата-центров для дальнейшего обучения и поддержки моделей семейства Claude.