Розробник Claude збільшив виторг у 14 разів і готується до виходу на біржу

Компанія-розробник штучного інтелекту Anthropic повідомила потенційним інвесторам, що її виторг у другому кварталі 2026 року зріс щонайменше у 14 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Попередній показник склав понад $11,5 млрд проти $787 млн торік і $4,73 млрд у першому кварталі 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Крім стрімкого зростання доходів, творець чатбота Claude продемонстрував позитивний скоригований операційний прибуток за другий квартал.

Фінансові показники та конкуренція з OpenAI

Стрімке фінансове піднесення компанії зумовлене масовим переходом корпоративних користувачів та IT-фахівців на її програмні рішення, зокрема для написання й оптимізації коду:

Річний темп доходів: у травні річний еквівалент виторгу Anthropic перевищив $47 млрд, тоді як аналогічний показник головного конкурента OpenAI оцінюється у понад $40 млрд.

Підготовка до IPO: компанія проводить непублічні зустрічі з інвесторами та подала конфіденційну заявку на публічне розміщення акцій, співпрацюючи з інвестбанками Morgan Stanley, Goldman Sachs та JPMorgan Chase.

Залучення капіталу: вихід на біржу вже восени дозволить Anthropic залучити фінансування раніше за своїх основних суперників — американську OpenAI та китайську DeepSeek, яка також готується до розміщення акцій.

За даними ринку, попит на розміщення компаній сектору ШІ активізував фондові майданчики: від початку року обсяг IPO сягнув $256,4 млрд, що є найвищим показником з 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Anthropic уклала угоду на понад $9 млрд із Riot Platforms. Контракт на суму $9,1 млрд спрямований на оренду обчислювальних потужностей дата-центрів для подальшого навчання та підтримки моделей сімейства Claude.