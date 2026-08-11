Anthropic уклала угоду на $9 мільярдів із криптомайнером для розвитку ШІ

Розробник штучного інтелекту Anthropic уклав угоду вартістю $9,1 млрд із майнінговою компанією Riot Platforms, яка активно розвиває напрямок оренди потужностей для ШІ-дата-центрів. Угода спрямована на забезпечення розробника моделей Claude необхідними обчислювальними ресурсами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За умовами 20-річного контракту, розрахованого до червня 2048 року, Riot надасть Anthropic 191 мегават обчислювальної потужності зі свого кампусу в Рокдейлі, штат Техас.

Угода також передбачає можливість продовження терміну оренди ще на два п'ятирічні періоди, що може збільшити загальний виторг Riot до $16,1 млрд. На тлі цих новин акції Riot Platforms підскочили на 25% — до $24,40.

Партнерство з Riot Platforms стало черговим кроком Anthropic у масштабній кампанії із забезпечення себе обчислювальними інфраструктурними ресурсами.

Наразі компанія активно протистоїть дефіциту потужностей через стрімке зростання попиту на свої ШІ-продукти. Зокрема, у травні розробник погодився придбати обчислювальні ресурси у xAI Ілона Маска майже на $45 млрд.

Діяльність Riot є прикладом ширшої тенденції, коли криптовалютні компанії диверсифікують бізнес і переорієнтовують дата-центри на хмарні обчислення для ШІ-галузі.

Нагадаємо, раніше Anthropic уклала угоду на $10 млрд із новим хмарним стартапом для нарощування потужностей. Американський розробник штучного інтелекту підписав контракт із компанією Volta Infra Holdings Ltd. щодо купівлі обчислювальних потужностей.