Удари РФ по портах Одеси: Україна знизила прогноз експорту зерна на 12%

Україна знизила свій офіційний прогноз експорту зерна на маркетинговий сезон 2026/27 років на 12% порівняно з попередніми оцінками. Головною причиною стали системні масовані атаки російських військ на ключовий південний портовий вузол країни в Одеській області.

Як пише Delo.ua, про це Reuters повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Масштаби падіння експорту

Наразі орієнтир для поставок становить від 38 до 40 мільйонів тонн, що є першим офіційним переглядом показників після ескалації ударів наприкінці липня.

До активізації атак Міністерство аграрної політики та продовольства очікувало відвантаження на рівні 43 мільйонів тонн.

Протягом останніх тижнів обстріли чорноморських портів, терміналів та торговельних суден стали майже щоденними, що фактично зупинило повноцінний трафік через морські коридори, критично важливі для глобальної продовольчої безпеки.

Зниження показників відображає значний масштаб руйнувань та ризиків для України, яка традиційно спрямовує понад 90% зернових вантажів морськими шляхами.

Аграрна продукція продовжує забезпечувати найбільшу частку валютної виручки держави, проте тривалі перебої в логістиці можуть створити глобальний дефіцит зерна обсягом до 11 мільйонів тонн, а збитки вітчизняного агросектору від блокування портів ризикують сягнути 3 мільярдів доларів.

Прогноз за основними культурами

Оновлені розрахунки профільного міністерства співпадають із даними незалежних аналітиків. Зокрема, консалтингова агенція "АПК-Інформ" зменшила власну оцінку експорту на 8,6% — до 39,4 мільйона тонн через блокування морської інфраструктури.

Експерти переглянули баланси за всіма ключовими позиціями. За оновленими оцінками, потенціал поставок пшениці тепер розраховується на рівні 13,5 мільйона тонн, кукурудзи — 24 мільйони тонн, а ячменю — близько 1,5 мільйона тонн.

Подальша динаміка залежатиме від безпекової ситуації в акваторії Чорного моря та відновлення стабільної роботи портової інфраструктури.

Нагадаємо, російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру фактично зупинили рух до портів Великої Одеси. Це створює пряму загрозу для експорту понад 30 млн тонн української агропродукції та стабільності світових продовольчих ринків.