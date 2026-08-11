Режим економії: в Росії скорочується виробництво взуття, а ринок захоплює дешевий імпорт

У січні–червні 2026 року виробництво взуття в Росії скоротилося на 12,4% порівняно з минулим роком. Перехід населення до режиму економії та висока собівартість виготовлення змушують місцеві підприємства закриватися, поступаючись місцем дешевшому імпорту з Китаю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

У першому півріччі 2026 року російські підприємства випустили 97,6 млн пар взуття. Випуск окремих категорій продукції змінився наступним чином:

випуск туфель впав на 36,5% (до 4 млн пар);

виробництво черевиків скоротилося на 13,6% (до 10,1 млн пар);

випуск капців зменшився на 9,9% (до 46,5 млн пар).

За цей же період ввезення іноземного взуття зросло на 3,5% і становило 200,9 млн пар. Зростання поставок пов'язане із виходом китайських постачальників на російські маркетплейси, де товари пропонуються за нижчими цінами.

"В результаті частина підприємств уже скорочують випуск або закриваються, а нішу, що звільнилася, займає імпортне взуття, переважно з Китаю", — констатувала гендиректор Російського союзу шкіряників і взуттєвиків Олександра Андрунакович.

Причини рецесії у галузі

Російські виробники не здатні забезпечити потрібний обсяг та асортимент. Випуск товарів всередині країни залишається дорогим через високі витрати на матеріали, комплектуючі та логістику. За оцінками аналітиків, брендам вигідніше замовляти продукцію на фабриках в Азії.

Продажі одягу та взуття в магазинах впали на 11% у 2025 році, а в січні–травні 2026 року кількість покупок зменшилася ще на 10%.

Соціологічні показники та рівень життя

Скорочення покупок відбувається на тлі погіршення споживчих настроїв. За даними дослідження Gallup, у 2026 році 56% росіян повідомили про зниження рівня життя, що є рекордним показником за 20 років. Загальний економічний песимізм досяг 60% — саме стільки опитаних заявили про погіршення ситуації в економіці.

Раніше повідомлялося, що понад 40% російських підприємств вимушені скорочувати витрати на персонал через стагнацію економіки та падіння прибутків. Кожна десята велика компанія готує звільнення, а такі гіганти, як РЖД, Сбербанк та ВТБ, вже скорочують тисячі співробітників.