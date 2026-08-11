В Україні оновлять списки критично важливих підприємств, яким не вимикатимуть світло

Обласні та Київська міська державні (військові) адміністрації зобов’язані до 28 серпня 2026 року затвердити переліки критично важливих об’єктів, які матимуть пріоритетне електропостачання окремо на літній та зимовий періоди.

Як пише Delo.ua, відповідне рішення закріплено в урядовій постанові № 997 від 6 серпня 2026 року.

Згідно з документом:

Зимовий перелік діятиме з 1 жовтня поточного року до 31 березня наступного року;

діятиме з 1 жовтня поточного року до 31 березня наступного року; Літній перелік застосовуватиметься з 1 квітня до 30 вересня.

Постанова набуває чинності з дня офіційного опублікування та буде чинною протягом усього періоду воєнного стану, а також шести місяців після його скасування або припинення.

Як раніше коментував перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, ініціатором таких змін виступило Міністерство енергетики з метою підвищення ефективності розподілу потужностей. Сезонний розподіл дозволить враховувати специфіку навантаження на енергосистему та ліміти граничного споживання.

"Такі зміни дадуть можливість ефективніше планувати розподіл доступної е/е, збільшити її доступний обсяг для побутових споживачів, забезпечити більш рівномірний розподіл між регіонами, підвищити стабільність роботи об’єднаної енергосистеми України", — наголосив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що енергосектор потребує понад 650 млн євро додаткового фінансування для підготовки до наступного опалювального сезону. Без нових внесків міжнародних партнерів реалізація частини проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури може зупинитися.