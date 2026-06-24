Україні бракує понад 650 млн євро на підготовку енергосистеми до зими

Український енергосектор потребує понад 650 млн євро додаткового фінансування для підготовки до наступного опалювального сезону. Без нових внесків міжнародних партнерів реалізація частини проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури може зупинитися.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на спільну заяву Європейської комісії, Міністерства енергетики України та Секретаріату Енергетичного Співтовариства напередодні Конференції з відновлення України URC 2026 у Ґданську.

Сторони закликали чинних і потенційних донорів збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України, який залишається ключовим механізмом фінансування відновлення пошкоджених енергооб'єктів та підготовки країни до зими.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, у 2026 році міжнародні партнери вже спрямували до Фонду понад 300 млн євро. Водночас усі наявні ресурси вже законтрактовані.

"Загальний обсяг незабезпечених потреб становить понад 650 млн євро. Всі наявні ресурси Фонду вже повністю законтрактовані, і без нових внесків реалізація наступних проєктів буде зупинена", — наголосив він.

Від початку повномасштабної війни країни G7+ спрямували через Фонд підтримки енергетики України 1,95 млрд євро. Кошти використовувалися для закупівлі обладнання та відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками.

У Єврокомісії зазначають, що стабільна робота української енергосистеми залишається критично важливою напередодні нового зимового сезону. Комісар ЄС з питань енергетики та житлового господарства Ден Йоргенсен закликав партнерів терміново допомогти закрити дефіцит фінансування.

Своєю чергою директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський заявив, що зараз є можливість діяти на випередження. За його словами, Фонд уже сформував стратегічний резерв обладнання та має доступні закупівельні можливості на понад 120 млн євро.

Нагадаємо, повідомляломсь, що Україні необхідно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки енергетичної системи до наступного опалювального сезону. Основні зусилля зосереджені на захисті інфраструктури, ремонтах і накопиченні газу.