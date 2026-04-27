100 млн євро для України: партнери підтримають підготовку до опалювального сезону

Міжнародні партнери спрямують 100 млн євро до Фонду підтримки енергетики України для підготовки до опалювального сезону. Водночас триває пошук додаткових 829 млн євро для фінансування критичних потреб галузі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Кошти надійдуть через Фонд підтримки енергетики України. Відповідні зобов’язання були озвучені під час засідання "Енергетичного Рамштайну", яке відбулося за участі прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Крім того, сторони домовилися працювати над залученням додаткового фінансування у розмірі 829 млн євро. Ці ресурси необхідні для оперативного забезпечення вже визначених пріоритетних проєктів, а також для закупівлі необхідного обладнання.

Під час зустрічі у форматі Ukraine Energy Coordination Group учасники обговорили ключові завдання та напрями підготовки енергетичного сектору до зими.

Україна також розраховує на значну підтримку з боку Європейського Союзу — зокрема, йдеться про рішення щодо фінансової допомоги обсягом 90 млрд євро.

Окремо було висловлено подяку країнам-партнерам, серед яких Велика Британія, держави ЄС, Італія, Норвегія, Канада, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Данія та Франція, а також Секретаріату Енергетичного Співтовариства за ефективну координацію та управління фондом.

Очікується, що міжнародна підтримка та солідарність допоможуть Україні стабільно пройти наступний опалювальний сезон.

Нагадаємо, повідомляломсь, що Україні необхідно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки енергетичної системи до наступного опалювального сезону. Основні зусилля зосереджені на захисті інфраструктури, ремонтах і накопиченні газу.