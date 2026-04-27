100 млн евро для Украины: партнеры поддержат подготовку к отопительному сезону

Международные партнеры направят 100 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины для подготовки к отопительному сезону. В то же время идет поиск дополнительных 829 млн евро для финансирования критических потребностей отрасли.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Средства поступят через Фонд поддержки энергетики Украины. Соответствующие обязательства были озвучены на заседании "Энергетического Рамштайна", которое состоялось при участии премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Кроме того, стороны договорились работать над привлечением дополнительного финансирования в размере 829 млн евро. Эти ресурсы необходимы для оперативного обеспечения определенных приоритетных проектов, а также для закупки необходимого оборудования.

В ходе встречи в формате Ukraine Energy Coordination Group участники обсудили ключевые задачи и направления подготовки энергетического сектора к зиме.

Украина также рассчитывает на значительную поддержку со стороны Европейского Союза - в частности, речь идет о решении финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

Отдельно выразили благодарность странам-партнерам, среди которых Великобритания, государства ЕС, Италия, Норвегия, Канада, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Германия, Дания и Франция, а также Секретариата Энергетического Сообщества за эффективную координацию и управление фондом.

Ожидается, что международная поддержка и солидарность помогут Украине пройти стабильно следующий отопительный сезон.

Напомним, сообщалось, что Украине необходимо не менее 5,4 млрд евро для подготовки энергетической системы к следующему отопительному сезону. Основные усилия сосредоточены на защите инфраструктуры, ремонте и накоплении газа.