Читати українською
Украина ищет 5,4 млрд евро для прохождения отопительного сезона
Украине необходимо не менее 5,4 млрд евро для подготовки энергетической системы к следующему отопительному сезону. Основные усилия сосредоточены на защите инфраструктуры, ремонте и накоплении газа.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Подготовка к зиме 2026
Во время заседания Ukraine Energy Coordinating Group было заявлено, что для должной подготовки к отопительному сезону Украине нужно не менее 5,4 млрд. евро.
Следующая зима станет серьезным экзаменом для энергосистемы. Среди ключевых направлений работы – усиление защиты энергетической инфраструктуры, ускорение закупок оборудования для восстановления, развитие распределенной генерации, проведение масштабных ремонтов и формирование достаточных запасов газа.
Украинские специалисты уже провели осмотр восьми тепловых электростанций, выведенных из эксплуатации в странах Европы, в частности в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии. По результатам определено оборудование, пригодное для передачи Украине. В настоящее время процесс переходит к этапу транспортировки и установки этого оборудования на поврежденных объектах.
Важную роль играет и Фонд поддержки энергетики Украины, для которого необходимо привлечь 829 млн евро.
Украина благодарит международных партнеров за поддержку и солидарность. Каждый вклад помогает укрепить энергетическую систему и приближает стабильное прохождение зимы.
Напомним, Украина планирует нарастить мощности атомной генерации до 25 ГВт к 2050 году. Это станет основой новой энергетической архитектуры страны.