Ставка на атомную энергетику: Украина планирует увеличить мощности АЭС

Украина планирует нарастить мощности атомной генерации до 25 ГВт к 2050 году. Это станет основой новой энергетической архитектуры страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по результатам встречи с представителями наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" во главе с Руминой Уэлши.

Ставка на атомную энергетику

"Одна из ключевых задач – наращивание мощностей атомной генерации, которая станет основой новой энергетической архитектуры Украины. Наша амбиция – 25 ГВт номинальной мощности атомной генерации до 2050 года", - подчеркнул глава Минэнерго.

Он отметил, что на повестке дня – завершение строительства 3-го и 4-го блоков на Хмельницкой АЭС. В перспективе – возведение 5-го и 6-го энергоблоков ХАЭС.

Шмыгаль подчеркнул, что у Украины есть мощный потенциал в отрасли, который нужно использовать, чтобы построить вертикально-интегрированную систему, начиная с добычи уранового концентрата, отладкой процесса производства ядерного топлива, работой атомных электростанций, и завершая цикл хранением отработанного ядерного топлива.

"Все этапы этого процесса могут быть реализованы в Украине. Важным шагом на этом пути является корпоратизация Востока и присоединение его к "Энергоатому". Соответствующий законопроект мы уже внесли в Верховную Раду", - сказал Шмыгаль.

Отметим, что Министерство энергетики рассматривает два варианта достройки энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Достройка Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС находится на западе Украины на границе трех областей: Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. Ее начали строить в 1981 году, и сейчас она имеет два реактора. Первый был запущен в 1987 году, второй — в 2004-м. Оба энергоблока имеют реакторы типа ВВЭР-1000, суммарная мощность - 2000 МВт.

По проекту станция должна была быть четырехблочной, но третий и четвертый энергоблоки построили лишь частично. "Энергоатом" хочет завершить строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 и построить два более мощных энергоблока по американской технологии AP1000, которые смогут выдавать до 1200 МВт. Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она станет самой большой в Европе.

Ранее сообщалось, что Украина не достигла прогресса в переговорах с Болгарией о продаже ею корпусов российских реакторов ВВЭР-1000 для достройки блоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции и сейчас прорабатывает альтернативные варианты.