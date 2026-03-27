Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Наличный курс:

USD

44,00

43,85

EUR

51,10

50,85

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине возобновляется добыча и переработка урановых руд

ВостокГОК
ВостокГОК восстанавливает добычу и переработку урановых руд. Фото: прессслужба ВостокГОК

Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостокГОК) возобновляет добычу и переработку урановых руд.

Об этом сообщает прессслужба ВостокГОКа.

Отмечается, что реализацию соответствующих подготовительных мероприятий обсудили на оперативном совещании в формате видеоконференции под председательством и.о. генерального директора предприятия Алексея Гладкого с участием руководителей шахт и главных специалистов комбината.

Вынужденная пауза

Продолжительная пауза в ведении добычи урановой руды возникла из-за блокирования счетов предприятия с января 2026 года. Но после вступления в силу в марте этого года Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о восстановлении платежеспособности отдельных государственных предприятий в сфере энергетики, находящихся в критическом состоянии», предприятие получило возможность продолжить производственную деятельность.

В компании отметили, что вынужденную паузу использовал комбинат для проведения больших объемов ремонтных работ.

За этот период на Новоконстантиновской шахте произведен ремонт самоходного оборудования, вагоноопрокидывателя и подъемного комплекса на стволе Вент-1, ремонт рельсового пути в шахте.

Также на Ингульской шахте выполнены ремонтные работы на водоотливном, подъемном комплексе на стволе Северный, ремонт обменного и дробного комплексов. Кроме того, осуществлены работы по ремонту насосного оборудования и подземного рельсового пути.

Гладкий подчеркнул, что в настоящее время руководством ВостокГОК приняты необходимые меры для восстановления добывающего и перерабатывающего производств.

О ВостокГОК

"ВостокГОК" входит в десятку крупнейших мировых производителей урана и обеспечивает до 40% потребностей украинских атомных электростанций в сырье.

Пока   "ВостокГОК" является единственным добытчиком урановых руд.   в Украине, у которого в использовании Центральное, Мичуринское, Новоконстантиновское и Ватутинское месторождения в Кировоградской области.

В марте правительство одобрило и направило в парламент законопроект о корпоратизации государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостокГОК).

В рамках реформы "ВостокГОК" будет трансформировано в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству. Законопроект также предусматривает введение моратория на банкротство и принудительное исполнение решений по имуществу предприятия, которое должно обеспечить его стабильную работу во время переходного периода.

Недавно сообщалось, что Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (МВК СРП) рассматривает обращение украинской частной компании, принадлежащей совладельцу сети магазинов "АТБ" Геннадию Буткевичу, по поводу объявления конкурсов на четырех месторождениях урановых руд в Николаевской и Кировоградской областях.

Автор:
Светлана Манько