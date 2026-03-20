Мотроновский ГОК через суд остановил аннулирование спецразрешения на добычу титановых руд

Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ Государственной службы геологии и недр Украины, которым было аннулировано специальное разрешение на добычу циркон-рутил-ильменитоносных песков Малышевского месторождения, предоставленное ООО "Мотроновский ГОК" Дмитрия Фирташа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info со ссылкой на решение суда от 13 марта.

Отмечается, что, по убеждению ООО "Мотроновский ГОК", обжалуемый приказ Госгеонадр принят с нарушением требований действующего законодательства.

"Учитывая то, что правомерность приказа Государственной службы геологии недр Украины от 07.03.2026 года №103 в части прекращения действия специального разрешения на пользование недрами №3640 от 31.12.2004 года будет установлена только судебным решением, о принятии по результатам рассмотрения дела, а факт пришел к выводу о наличии реальной опасности причинения вреда правам и интересам истца, к принятию решения по административному делу и наличию оснований для обеспечения иска путем приостановления его действия до вступления в законную силу судебного решения по этому делу", - говорится в определении суда.

При этом в ней подчеркивается, что остановка действия спорного приказа носит временный характер, не тождественна его отмене и не является фактическим разрешением спора по существу.

Госгеонадра издала приказ об аннулировании спецразрешения "Мотроновского ГОКа" во исполнение решения СНБО, введенного в действие Указом президента Владимира Зеленского в начале февраля 2026 года.

Введение дополнительных санкций в отношении Фирташа создало правовые основания для аннулирования трех спецразрешений в Житомирской и Днепропетровской областях.

В случае ООО "Мотроновский горно-обогатительный комбинат санкции также были применены к ООО "Тибериус Плюс".

В апреле 2025 года Госгеонадра издали приказ об аннулировании спецразрешения Но разрешение фактически прекращено не было, поскольку действие приказа службы приостанавливал суд.

О Мотроновском ГОКе

Мотроновский ГОК – незаконченный инвестиционный проект Group DF, который, по данным группы, был вынужден заморожен с началом полномасштабной войны РФ против Украины.

Потери государства в результате спровоцированного санкциями простоя титановых активов в 2023-2024 годах в Group DF оценивали в 126 млн грн.

Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит"). Инвестиционные проекты Group DF в титановой отрасли – Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область).