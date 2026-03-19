В Украине переработали первую партию графита из Африки для европейского производителя аккумуляторов

Австралийская компания Volt Resources Limited объявила об успешном завершении кампании по производству высокочистой графитовой продукции на Завалловском графитовом комбинате в Кировоградской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает nadra.info.

Графит с месторождения в Африке

Как отмечается в сообщении, после плановой зимней остановки на предприятии, 70% которого принадлежат Volt, успешно и безопасно возобновлена работа очистного участка.

В рамках кампании "Завалловский графит" произвел 19,14 т высокочистого графита с уровнем чистоты 99,60-99,75% и выходом 87%. Продукция была получена тремя партиями.

После возобновления производства "Завалловский графит" впервые использовал наружное сырье – чешуйчатый графит из месторождения в Африке.

Для кого продукция

Весь произведенный объем уже реализован европейскому производителю аккумуляторов по цене 3 тыс. дол. США за тонну. Соглашение предусматривает 50% предоплату, а поставка запланирована на март 2026 года.

Ожидается, что следующим этапом станет выполнение заказа на 20 тонн высокочистой графитовой продукции для промышленного клиента из США, а также поставки сверх 200 кг образцов высокочистого графита и ультра-высокочистого графита американским производителям аккумуляторов и другим промышленным потребителям.

Кроме того, "Завалловский графит" продолжит переговоры и участие в программах отбора поставщиков для потребителей из коммерческого и оборонного секторов в США, заинтересованных в надежных поставках высокочистых графитовых продуктов не из Китая.

О "Завалловском графите"

Группа "Завалловский графит" – единственный фактический добытчик и производитель графита в Украине. Разрабатывает одноименное месторождение на западе Кировоградской области с советских времен. Группу контролирует австралийская Volt Resources и семья Михаила Костюка (эксочельщика "Укрзализныци" и Львовской ОГА, эксзамглавы КГГА), СЕО - Остап Костюк.

Три других графитовых спецразрешения предоставлены компаниям ООО "Украинская снабженческая группа" и ООО "Развитие Побужья" из группы BGV Group Management Геннадия Буткевича и партнеров (Виталий Якименко, Александр Настенко), а также ООО "Копье Украина" из группы ONUR (бенефициары Четнджевизом Онур и Катинджевиз Онур).

Еще одно разрешение на месторождение графитовой руды Госгеонадра разыграли с аукциона в феврале 2026 года. Чешский энергетический холдинг Solartec через свою украинскую компанию "Солартек Эско" со ставкой 31,7 млн грн стал победителем аукциона и получил право на спецразрешение на добычу графита на одном из крупнейших месторождений Украины.