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Месторождение графита в Кировоградской области включили в стратегические проекты ЕС: группа Буткевича объяснила, что дает этот статус

Месторождение графита
Месторождение графита в Кировоградской области включили в стратегические проекты ЕС / Depositphotos

Европейская Комиссия приняла первый список из 13 стратегических проектов по стратегическому сырью, расположенному за пределами ЕС. В список попало и Балаховское графитовое месторождение, разрабатываемое группой компаний BGV Group Management бизнесмена Геннадия Буткевича.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Оно официально включено в список стратегических проектов Европейского Союза в сфере критически важного сырья.

Фото 2 — Месторождение графита в Кировоградской области включили в стратегические проекты ЕС: группа Буткевича объяснила, что дает этот статус

Как объяснили в Group Management, проект BGV Graphite — единственный из украинских, вошедший в список 194 инициатив, признанных важными для ресурсной и технологической независимости ЕС.

Его разработка считается стратегической, ведь месторождение является одним из самых больших в мире по запасам графита — материала, имеющего ключевое значение для производства аккумуляторов, электроники и оборонных технологий.

" Для нас это не просто признание — это ответственность и стратегическая миссия. Украина способна быть надежным поставщиком критических минералов, в частности графита, играющего ключевую роль в производстве аккумуляторов, электроники и оборонных технологий", — заявили в BGV Group Management.

Там добавили, что обретение такого статуса открывает новые возможности для международного финансирования, привлечения технологических партнеров и ускоренного развития критически важной инфраструктуры.

В конце марта ООО "Развитие Побужья" заключило меморандум о намерениях по сотрудничеству с государственным учреждением "Офис по привлечению и поддержке инвестиций" ─ UkraineInvest.

ООО "Развитие Побужья" в Кировоградской области будет заниматься разработкой Балаховского месторождения. Проект предусматривает строительство горно-обогатительного комбината и строительство завода по производству сферического графита для литий-ионных батарей.

Добавим, что группа BGV уже шесть лет работает над проектом и планирует войти в цепь поставок мирового и европейского рынка аккумуляторных батарей. По подсчетам компании, проект требует до 450 млн долларов инвестиций, часть из которых уже была профинансирована Буткевичем.

Автор:
Татьяна Гойденко