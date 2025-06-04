Родовище графіту на Кіровоградщині включили до стратегічних проєктів ЄС: група Буткевича пояснила, що дає цей статус

Європейська Комісія ухвалила перший список із 13 стратегічних проектів щодо стратегічної сировини, розташованої за межами ЄС. У список потрапило і Балахівське графітове родовище, яке розробляє група компаній BGV Group Management бізнесмена Геннадія Буткевича.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Єврокомісії.

Воно офіційно включене до переліку стратегічних проєктів Європейського Союзу у сфері критично важливої сировини.

Як пояснили в BGV Group Management, проєкт BGV Graphite — єдиний з українських, який увійшов до переліку 194 ініціатив, визнаних важливими для ресурсної та технологічної незалежності ЄС.

Його розробка вважається стратегічною, адже родовище є одним з найбільших у світі за запасами графіту — матеріалу, що має ключове значення для виробництва акумуляторів, електроніки та оборонних технологій.

"Для нас це не просто визнання — це відповідальність і стратегічна місія. Україна здатна бути надійним постачальником критичних мінералів, зокрема графіту, який відіграє ключову роль у виробництві акумуляторів, електроніки й оборонних технологій", — заявили в BGV Group Management.

Там додали, що набуття такого статусу відкриває нові можливості для міжнародного фінансування, залучення технологічних партнерів і прискореного розвитку критично важливої інфраструктури.

В кінці березня ТОВ "Розвиток Побужжя", уклало меморандум про наміри щодо співпраці із державною установою "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" ─ UkraineInvest.

ТОВ "Розвиток Побужжя" у Кіровоградській області займатиметься розробкою Балахівського родовища. Проєкт передбачає будівництво гірничо-збагачувального комбінату та будівництво заводу з виробництва сферичного графіту для літій-іонних батарей.

Додамо, що група BGV уже шість років працює над проєктом і планує увійти до ланцюга поставок світового та європейського ринків акумуляторних батарей. За підрахунками компанії проєкт потребує до 450 млн доларів інвестицій, частина з яких вже була профінансована Буткевичем.