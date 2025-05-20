Компанія співвласника АТБ протестувала прототип батарейки з українського графіту

Компанія Геннадія Буткевича BGV Group Management здійснила успішне тестування дослідницького зразка анодного матеріалу для літій-іонної батареї. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на прес-реліз компанії.

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"Ми послідовно йдемо шляхом формування повного ланцюга створення літій-іонних батарей в Україні — від добування сировини до виготовлення елементів живлення. Поточне лабораторне тестування — важливий технологічний етап. Наступним кроком стане розробка повноцінного двоелектродного прототипу акумулятора. Ми плануємо, що його буде виготовлено вже восени 2025 року на основі графіту, видобутого компанією BGV" — зазначив керівник проєкту BGV Graphite Віктор Танай.

Зразок анодного матеріалу виготовили на базі кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження Київського національного університету технологій та дизайну. Це стандартна літієва монетна батарейка діаметром 20 мм і товщиною 1,6 мм. Вона використовується в лабораторних умовах для тестування нових матеріалів анодів і катодів у літій-іонних акумуляторах. Такі комірки дозволяють дослідникам оцінювати електрохімічні властивості матеріалів перед масштабним виробництвом.

BGV розроблятиме Балахівське родовище графітових руд

Наприкінці березня ТОВ "Розвиток Побужжя", яка входить до складу групи BGV Group Management, що належить співвласнику мережі супермаркетів АТБ Геннадію Буткевичу, уклало меморандум про наміри щодо співпраці із державною установою "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" ─ UkraineInvest.

UkraineInvest надаватиме інформаційну, консультаційну та організаційну підтримку та сприятиме ефективній взаємодії між інвесторами та державними органами.

ТОВ "Розвиток Побужжя" у Кіровоградській області займатиметься розробкою Балахівського родовища. Проєкт передбачає будівництво гірничо-збагачувального комбінату та будівництво заводу з виробництва сферичного графіту для літій-іонних батарей.

Група BGV уже шість років працює над проєктом і планує увійти до ланцюга поставок світового та європейського ринків акумуляторних батарей. За підрахунками компанії проєкт потребує до 450 млн доларів інвестицій, частина з яких вже була профінансована.