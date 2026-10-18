У Литві намагалися підпалити підприємство, де зберігають обладнання Starlink

У Литві невідомі намагалися підпалити підприємство, де зберігають обладнання для супутникового зв’язку Starlink. Спробу вдалося зірвати завдяки завчасному попередженню та посиленню охорони компанії.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс.

Він заявив, що в ніч проти 18 жовтня відбулася спроба підпалу литовського підприємства, на якому зберігається обладнання зв'язку Starlink. Посадовець зазначив, що замах не вдався, оскільки компанія посилила заходи безпеки після попередження влади про можливі напади.

Також цієї ночі у Литві знайшли уламки невідомого дрона — після його виявлення в країні підіймали винищувачі, але безпілотник не збили через погоду.

Через ці два інциденти прем'єр-міністр скликає на 19 жовтня засідання Комісії з питань національної безпеки.

Сінкявічюс наголосив, що необхідно встановити, звідки прилетів дрон і де його вперше зафіксували радари. Для розслідування також важливими будуть результати дослідження знайдених уламків.

Крім того, учасники засідання обговорять можливість надання відповідним службам додаткових повноважень для нейтралізації безпілотників.

"Наші служби дуже пильно стежать за діяльністю ворожих держав і вживають заходів для захисту людей та їхнього майна", – резюмував Сінкявічюс.

Атаки на Starlink

У Болгарії розслідують навмисний підпал 11 із 17 антен Starlink на об'єкті поблизу Софії. За словами співголови партії "Так, Болгарія" Івайла Мірчева, пошкоджені антени забезпечували основний зв'язок із супутниками системи SpaceX, яку активно використовують під час війни в Україні.

Термінали Starlinkвід компанії SpaceX Ілона Маска відіграють ключову роль у забезпеченні зв'язку в Україні під час війни.

Наприкінці вересня у Польщі підпалили шлюз Starlink, який забезпечував зв’язок для України. Польська влада не виключала диверсію: вогонь пошкодив електрообладнання та генератор наземної станції.