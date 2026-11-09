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Україна майже повністю переорієнтувала експорт олії та шротів на західний кордон
У жовтні залізницею перевезли 234,9 тис. тонн макухи та шротів, що на 23% більше, ніж у вересні. При цьому 95% таких вантажів спрямували через західні прикордонні переходи, а через морські порти — лише 5%.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення RAIL.insider.
Найбільші обсяги макухи та шротів у жовтні передали через українсько-польські залізничні переходи.
Обсяг перевезень олії за місяць становив 129,9 тис. тонн, що на 0,2% більше, ніж у вересні.
У цьому сегменті перевага сухопутної логістики ще більша: 97% олії перевезли через західні прикордонні переходи і лише 3% — через морські порти.
Найбільше олії передавали через переходи з Польщею та Словаччиною.
Таким чином, західні прикордонні переходи фактично стали основним каналом залізничного експорту олії, макухи та шротів.
Нагадаємо, ще у вересні експорт шротів і олії уже переорієнтовувався на західні залізничні переходи. Тоді 94% макухи та шротів спрямували через західний кордон.