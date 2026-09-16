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М'ясо птиці, олія та ріпак: скільки української агропродукції вивезли автотранспортом у вересні

фури
За першу декаду місяця Україна експортувала автотранспортом понад 110 тисяч тонн агропродукції

У період із 1 по 10 вересня через автомобільні пункти пропуску з України було експортовано 113,7 тис. тонн агропродукції. Середньодобові показники вивезення сягнули 11,37 тис. тонн.

Як пише Dilo, про це інформує брокерська компанія Spike Brokers.

Куди їде агропродукція

Основним логістичним хабом традиційно залишився польський напрямок, який акумулював 49,3 тисячі тонн, або 43,3% від загального автопотоку за вказаний період.

На другому місці опинилася Румунія з показником 24,6 тисячі тонн (21,6%), а третю сходинку посіла Молдова, куди експортували 19,9 тисячі тонн (17,5%).

До п'ятірки ключових маршрутів також увійшли Угорщина та Словаччина, через які перевезли 13,8 тисячі тонн (12,1%) та 6,2 тисячі тонн (5,4%) відповідно.

Чим торгує Україна

Структура експорту першої декади вересня охоплює широкий спектр продовольства та сировини. До топ-товарів, які найчастіше вивозили автотранспортом, увійшли:

  • М’ясо птиці — 10,3 тис. тонн
  • Соняшникова олія — 7,5 тис. тонн
  • Ріпак — 6,9 тис. тонн
  • Плоди та горіхи — 6,8 тис. тонн
  • Етиловий спирт — 5,6 тис. тонн
  • Цукор — 5,4 тис. тонн
  • Соєва макуха — 4,9 тис. тонн

Нагадаємо, за перші дев’ять діб вересня Україна збільшила експорт макухи та шротів залізницею у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року. За цей час залізницею перевезли 44,8 тис. тонн продукції, причому 85% вантажів прямували до західних прикордонних переходів, а 15% - до портів.

Автор:
Тетяна Бесараб

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