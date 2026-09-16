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Трансформатори, підстанції та кабелі: яким обладнанням посилили енергосистему України влітку

генератори
Бельгія передала Київській області партію спецобладнання / Depositphotos

За червень-серпень 2026 року українські енергетичні підприємства отримали від міжнародних партнерів через Фонд підтримки енергетики сотні кілометрів кабелів, десятки трансформаторів та газотурбінні електростанції.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Яку допомогу отримали

Допомогу надали партнери з Європейського Союзу, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Люксембургу, Данії, Австрії, Швеції, Швейцарії, Італії, Ірландії, Хорватії, Норвегії, Австралії та Литви.

За два місяці літа енергетичні підприємства отримали:

  • понад 113 км кабелів та 126 км проводів; 
  • 380 трансформаторів різних типів; 
  • 4 комплектні трансформаторні підстанції; 
  • 3 газотурбінні електростанції загальною потужністю 75 МВт; 
  • 14 аварійно-ремонтних вантажівок та 14 причепів для перевезення опор.

Фізичний захист об'єктів

Окремим напрямом міжнародної підтримки є фізичний захист енергетичних об’єктів. На ці потреби спрямовано €5 млн із Фонду підтримки енергетики України.

Отримане обладнання та засоби захисту розподіляються між енергетичними підприємствами задля забезпечення відновлення, захисту та безперебійної роботи енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, у серпні зі складів хабів Міненерго до об'єктів критичної інфраструктури в чотирьох областях України та на залізницю передали 18 тонн енергетичного обладнання

Автор:
Тетяна Ковальчук

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