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Нідерланди передали трьом областям України 20 тонн енергетичного обладнання

мобільні генератори
20 тонн обладнання передали трьом областям України / Мінрозвитку громад і територій

Нідерланди передали 20 тонн енергетичного обладнання для Київської, Чернігівської та Миколаївської областей. Його використовуватимуть для резервного електропостачання та ремонту електромереж.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Обладнання передали зі складів хабів Міністерства енергетики України за підтримки Нідерландського агентства з питань підприємництва.

Перелік та призначення допомоги

До вантажу увійшли генератори, силові трансформатори, засоби першої допомоги та інше обладнання.

Його використовуватимуть для забезпечення резервного живлення, проведення ремонтів електромереж і підтримки роботи життєво важливих служб під час російських атак та перебоїв з електропостачанням.

Нагадаємо, за останні кілька тижнів Литва передала українським підприємствам критичної інфраструктури 17,67 тонни енергетичного обладнання. Його використовуватимуть для заміни пошкоджених компонентів, резервного живлення та ремонтів.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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