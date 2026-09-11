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Литва передала регіонам майже 18 тонн обладнання для відновлення енергетики

генератори
Литва передала регіонам майже 18 тонн обладнання / Київська міська рада

За останні кілька тижнів Литва передала українським підприємствам критичної інфраструктури 17,67 тонни енергетичного обладнання. Його використовуватимуть для заміни пошкоджених компонентів, резервного живлення та ремонтів.

Про це інформує Dilo з посиланням на Міненерго.

До партії увійшли трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори, а також ізолятори.

Обладнання зі складів енергетичних хабів Міненерго передали до Києва, Київської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Черкаської, Чернігівської та Миколаївської областей.

Допомога надійшла, зокрема, від литовських енергетичних компаній Litgrid AB, Ignalina Nuclear Power Plant, ESO та Amber Grid. У доставці обладнання також були задіяні Механізм цивільного захисту ЄС, "Укрзалізниця" та UZ Cargo Poland.

Нагадаємо, у 2026 році Україна вже отримала понад 4,7 тис. одиниць енергетичного обладнання від міжнародних партнерів. Його спрямовують на відновлення пошкодженої інфраструктури та підготовку до опалювального сезону.

Автор:
Тетяна Гойденко

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